‮«‬الأهلى‮»‬‭ ‬و«مصر‮»‬‭ ‬يفتحان‭ ‬الباب‭ ‬للشراء‭ ‬أمام‭ ‬الأجانب‭ ‬من‭ ‬الخارج

ماراثون‭ ‬الاستثمار‭ ‬فى‭ ‬الشهادات‭ ‬الدولارية



انطلق‭ ‬ماراثون‭ ‬الاستثمار‭ ‬فى‭ ‬الشهادات‭ ‬الدولارية‭ ‬بالبنك‭ ‬الأهلى‭ ‬المصرى‭ ‬وبنك‭ ‬مصر،‭ ‬وربما‭ ‬تدخل‭ ‬الماراثون‭ ‬بنوك‭ ‬أخرى‭ ‬لها‭ ‬تواجد‭ ‬قوى‭ ‬بالخارج‭.‬

والشهادات‭ ‬الجديدة‭ ‬لها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المميزات‭ ‬والتى‭ ‬يأتى‭ ‬فى‭ ‬مقدمتها‭ ‬إتاحة‭ ‬شراء‭ ‬الشهادات‭ ‬لغير‭ ‬المصريين‭ ‬أو‭ ‬المصريين‭ ‬بالخارج‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬بنكى‭ ‬أو‭ ‬التواجد‭ ‬بمصر،‭ ‬وإنما‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬مخصص‭ ‬لشراء‭ ‬الشهادات‭ ‬فقط،‭ ‬ويتم‭ ‬تحويل‭ ‬الأموال‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬داخل‭ ‬البنك،‭ ‬ويقوم‭ ‬البنك‭ ‬باستثمار‭ ‬المبلغ‭ ‬وفقا‭ ‬لرغبة‭ ‬العميل،‭ ‬وتحويل‭ ‬الأرباح‭ ‬على‭ ‬الحساب‭ ‬الذى‭ ‬استقبل‭ ‬البنك‭ ‬منه‭ ‬الأموال،‭ ‬وفى‭ ‬نهاية‭ ‬الفترة‭ ‬يتم‭ ‬تحويل‭ ‬أصل‭ ‬المبلغ‭ ‬بالنسبة‭ ‬للشهادة‭ ‬7‭%.‬

والأهم‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬المركزى‭ ‬المصرى‭ ‬يضمن‭ ‬لمالكى‭ ‬الشهادات‭ ‬الحق‭ ‬فى‭ ‬تحويل‭ ‬مبالغ‭ ‬الاستردادات‭ ‬والعائد‭ ‬تبعاً‭ ‬للقواعد‭ ‬المنظمة‭ ‬للشهادات‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬العميل‭ ‬خارج‭ ‬مصر‭ ‬إذا‭ ‬طلب‭ ‬ذلك‭ ‬ودون‭ ‬حد‭ ‬أقصى‭ ‬للتحويل‭ ‬مع‭ ‬الإعفاء‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الرسوم‭ ‬الخاصة‭ ‬بالحساب‭.‬

فرصة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الدولار

تعد‭ ‬الشهادات‭ ‬الجديدة‭ ‬الدولارية‭ ‬فرصة‭ ‬لمن‭ ‬يحتفظ‭ ‬بالدولار،‭ ‬حيث‭ ‬تتيح‭ ‬لحاملى‭ ‬الدولار،‭ ‬ولا‭ ‬يريد‭ ‬التفريط‭ ‬فيه‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عائد‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬بلد‭ ‬المنشأ‭ ‬بما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬1‭.‬5‭ ‬و3‭.‬5‭ ‬بالمئة‭ ‬وفقا‭ ‬لنوع‭ ‬الشهادة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬العائد‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكة‭ ‬وبعد‭ ‬رفع‭ ‬الفائدة‭ ‬5‭.‬5‭ ‬بالمئة‭. ‬وفى‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بمبلغ‭ ‬الدولار‭ ‬فى‭ ‬نهاية‭ ‬مدة‭ ‬الشهادة‭ ‬3‭ ‬سنوات‭.‬

ويقول‭ ‬محمد‭ ‬الاتربى‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬بنوك‭ ‬مصر،‭ ‬إنه‭ ‬يمكن‭ ‬للمصريين‭ ‬والأجانب‭ ‬شراء‭ ‬الشهادتين‭ ‬وذلك‭ ‬بفئة‭ ‬1000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكى‭ ‬ومضاعفاتها،‭ ‬ويبدأ‭ ‬تاريخ‭ ‬إصدار‭ ‬الشهادة‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬العمل‭ ‬التالى‭ ‬للإيداع‭ ‬ويعتبر‭ ‬أساس‭ ‬العائد‭ ‬والاسترداد،‭ ‬طبقاً‭ ‬للشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬المنظمة‭ ‬لذلك،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬المبادرة‭ ‬مفتوحة،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬تاريخ‭ ‬لإغلاقها‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬الشهادات‭ ‬الجديدة‭ ‬ذات‭ ‬عائد‭ ‬9‭%‬،‭ ‬تسهم‭ ‬فى‭ ‬تقليل‭ ‬المصاريف‭ ‬بالعملة‭ ‬الدولارية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذى‭ ‬يعكس‭ ‬ارتفاع‭ ‬عوائدها‭ ‬مقارنة‭ ‬بالشهادة‭ ‬الدولارية‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬عائد‭ ‬7‭%. ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬احتمالية‭ ‬التفكير‭ ‬فى‭ ‬طرح‭ ‬شهادات‭ ‬بعملات‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬اليورو‭ ‬مستقبلاً،‭ ‬ولكن‭ ‬تم‭ ‬استهداف‭ ‬الدولار‭ ‬لأن‭ ‬أغلب‭ ‬التعاملات‭ ‬تتم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬البنوك‭ ‬المصرية‭ ‬تتمتع‭ ‬بمراكز‭ ‬مالية‭ ‬قوية‭ ‬وأرباح‭ ‬جيدة،‭ ‬وشهدت‭ ‬معدلات‭ ‬تطور‭ ‬كبيرة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬حجم‭ ‬ودائع‭ ‬العملاء‭ ‬بالعملة‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬47‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬فى‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬حالياً،‭ ‬كما‭ ‬ارتفعت‭ ‬الودائع‭ ‬بالعملة‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬1,89‭ ‬تريليون‭ ‬جنيه،‭ ‬إلى‭ ‬7‭.‬59‭ ‬تريليونات‭ ‬جنيه‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭.‬

‮«‬القمة‮»‬‭ ‬و«إيليت‮»‬

قال‭ ‬الأتربى‭ ‬إن‭ ‬بنك‭ ‬مصر‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائه‭ ‬المتنوعة‭ ‬واستحداث‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬ويتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء،‭ ‬والتطوير‭ ‬الدائم‭ ‬لأوعية‭ ‬البنك‭ ‬الادخارية،‭ ‬لهذا‭ ‬أطلق‭ ‬البنك‭ ‬شهادتى‭ ‬ادخار‭ ‬‮«‬القمة‮»‬‭ ‬و«إيليت‮»‬‭ ‬بالدولار‭ ‬الأمريكى‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬وبدأ‭ ‬العمل‭ ‬بهما‭ ‬فى‭ ‬فروع‭ ‬البنك‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬26‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭.‬

شهادة‭ ‬‮«‬القمة‮»‬‭ ‬ذات‭ ‬عائد‭ ‬9‭% ‬سنوياً،‭ ‬هى‭ ‬شهادة‭ ‬اسمية‭ ‬تصدر‭ ‬للمصريين‭ ‬والأجانب،‭ ‬بفئة‭ ‬1000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكى‭ ‬ومضاعفاتها،‭ ‬ويصرف‭ ‬العائد‭ ‬مقدماً‭ ‬للثلاث‭ ‬سنوات‭ (‬27%‭) ‬تراكميًا‭ ‬بالجنيه‭ ‬المصرى،‭ ‬ويبدأ‭ ‬تاريخ‭ ‬إصدار‭ ‬الشهادة‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬العمل‭ ‬التالى‭ ‬للإيداع‭ ‬ويعتبر‭ ‬أساس‭ ‬العائد‭ ‬والاسترداد،‭ ‬ويتم‭ ‬استرداد‭ ‬الشهادات‭ ‬بالدولار‭ ‬الأمريكى‭ ‬طبقاً‭ ‬للشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬المنظمة‭ ‬لذلك‭.‬

شهادة‭ ‬‮«‬إيليت‮»‬‭ ‬ذات‭ ‬عائد‭ ‬7‭%‬‭ ‬سنوياً،‭ ‬هى‭ ‬شهادة‭ ‬اسمية‭ ‬تصدر‭ ‬للمصريين‭ ‬والأجانب‭ ‬بفئة‭ ‬1000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكى‭ ‬ومضاعفاتها،‭ ‬ويبدأ‭ ‬تاريخ‭ ‬إصدار‭ ‬الشهادة‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬العمل‭ ‬التالى‭ ‬للإيداع‭ ‬ويعتبر‭ ‬أساس‭ ‬العائد‭ ‬والاسترداد،‭ ‬ويتم‭ ‬صرف‭ ‬العائد‭ ‬ربع‭ ‬سنوى‭ ‬بالدولار‭ ‬الأمريكى،‭ ‬طبقاً‭ ‬للشروط‭ ‬والاحكام‭ ‬المنظمة‭ ‬لذلك،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬لحاملى‭ ‬شهادة‭ ‬إيليت‭ ‬الاقتراض‭ ‬بالجنيه‭ ‬المصرى‭ ‬وحتى‭ ‬50‭% ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬الاستردادية‭ ‬للشهادة‭ ‬وبحد‭ ‬أقصى‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه،‭ ‬ويتم‭ ‬استرداد‭ ‬الشهادات‭ ‬بالدولار‭ ‬الأمريكى‭ ‬طبقاً‭ ‬للشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬المنظمة‭ ‬لذلك‭.‬

شراء‭ ‬الشهادات‭ ‬ببنك‭ ‬مصر

وقال‭ ‬بنك‭ ‬مصر‭ ‬إن‭ ‬شراء‭ ‬الشهادات‭ ‬متاح‭ ‬للمصريين‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬المصريين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكترونى‭ ‬للبنك‭ ‬والإنترنت‭ ‬والموبايل‭ ‬البنكى‭ ‬BM Online،‭ ‬وفروع‭ ‬بنك‭ ‬مصر‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مصر‭ ‬وشبكة‭ ‬آلات‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي

ويمكن‭ ‬استرداد‭ ‬الشهادات‭ ‬بعد‭ ‬مضى‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬وفقاً‭ ‬لقواعد‭ ‬الاسترداد‭ ‬المميزة‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬بالنسبة‭ ‬لتلك‭ ‬الشهادات‭.‬

الأهلى‭ ‬يتيح‭ ‬IBAN‭ ‬

وأتاح‭ ‬البنك‭ ‬الأهلى‭ ‬المصرى‭ ‬رقم‭ ‬آيبان‭ (‬IBAN‭) ‬لتسهيل‭ ‬شراء‭ ‬الشهادات‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬مصر‭ ‬للمصريين‭ ‬والعرب‭ ‬والأجانب‭ ‬ويمكن‭ ‬شراء‭ ‬الشهادات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكترونى‭ ‬الرسمى‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقات‭ ‬ائتمان‭ ‬غير‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬مصر،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬شراء‭ ‬الشهادات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحويل‭ ‬المبالغ‭ ‬المطلوبة‭ ‬لشراء‭ ‬الشهادة‭ ‬على‭ ‬IBAN‭ ‬رقم‭ ‬EG600003000300002378587575704‭.‬

ويمكن‭ ‬الشراء‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفروع‭ ‬الخارجية‭ ‬ومكاتب‭ ‬التمثيل‭ ‬بالخارج‭ ‬لمصرفنا‭.‬

وأتاح‭ ‬البنك‭ ‬الاهلى‭ ‬المصرى‭ ‬شراء‭ ‬الشهادات‭ ‬الدولارية‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮٢٦‬‭ ‬يوليو‭ ‬‮٢٠٢٣‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كافة‭ ‬فروع‭ ‬البنك‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الأهلى‭ ‬نت‭ ‬والأهلى‭ ‬موبايل‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬بمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الهاتفى‭ ‬19623‭.‬

الأهلى‭ ‬بلس‭ ‬

وإصدار‭ ‬شهادتى‭ ‬ادخار‭ ‬جديدتين‭ ‬بالدولار‭ ‬الأمريكى‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬الشهادة‭ ‬الدولارية‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬الأهلى‭ ‬بلس‮»‬‭ ‬وتبلغ‭ ‬مدة‭ ‬الشهادة‭ ‬‮٣‬‭ ‬سنوات‭ ‬بسعر‭ ‬عائد‭ ‬سنوى‭ ‬7٪‭ ‬ويصرف‭ ‬العائد‭ ‬بذات‭ ‬العملة‭ ‬ربع‭ ‬سنويا،‭ ‬كما‭ ‬يجوز‭ ‬الاقتراض‭ ‬بضمانها‭ ‬حتى‭ ‬50‭% ‬من‭ ‬قيمتها‭ ‬بالمعادل‭ ‬للجنيه‭ ‬المصرى‭ ‬وذلك‭ ‬بحد‭ ‬أقصى‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬وتطبيق‭ ‬سعر‭ ‬إقراض‭ ‬البنك‭ ‬المركزى‭ ‬وقت‭ ‬المنح‭ ‬مخصومًا‭ ‬منه‭ ‬2‭.‬25‭%.‬

الأهلى‭ ‬فورا

الشهادة‭ ‬الدولارية‭ ‬الثانية‭ ‬‮«‬الأهلى‭ ‬فورا‮»‬‭ ‬وتبلغ‭ ‬مدة‭ ‬الشهادة‭ ‬‮٣‬‭ ‬سنوات‭ ‬بسعر‭ ‬عائد‭ ‬سنوى‭ ‬9‭% ‬يصرف‭ ‬مقدم‭ ‬بالمعادل‭ ‬بالجنيه‭ ‬المصرى‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬كلها‭ ‬بواقع‭ ‬27‭% ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الشهادة‭ ‬عن‭ ‬إجمالى‭ ‬مدة‭ ‬الشهادة‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬الاقتراض‭ ‬بضمانها‭. ‬وتبلغ‭ ‬فئات‭ ‬الشهادات‭ ‬1000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكى‭ ‬ومضاعفاتها،‭ ‬كما‭ ‬يحتسب‭ ‬العائد‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬العمل‭ ‬التالى‭ ‬ليوم‭ ‬الشراء،‭ ‬ويمكن‭ ‬استرداد‭ ‬الشهادات‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الشراء‭ ‬وفقا‭ ‬للقواعد‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬وجدول‭ ‬الاسترداد‭ ‬المعلن‭ ‬عنه‭ ‬وتسترد‭ ‬الشهادات‭ ‬فى‭ ‬تاريخ‭ ‬الاستحقاق‭ ‬بذات‭ ‬عملة‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكى،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬تحويل‭ ‬قيمة‭ ‬الشهادات‭ ‬عند‭ ‬استحقاقها‭ ‬خارج‭ ‬مصر‭.‬

قروض‭ ‬للمصريين‭ ‬بالخارج

وأطلق‭ ‬بنك‭ ‬مصر‭ ‬والبنك‭ ‬الأهلى‭ ‬المصرى‭ ‬قروضا‭ ‬للمصريين‭ ‬بالخارج،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬سداد‭ ‬الأقساط‭ ‬بالعملة‭ ‬الأجنبية،‭ ‬ويتم‭ ‬هذا‭ ‬أيضا‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكترونى‭ ‬للبنك

قرض‭ ‬البنك‭ ‬الأهلى‭ ‬المصرى

أتاح‭ ‬بنك‭ ‬الأهلى‭ ‬المصرى‭ ‬قروضا‭ ‬بضمان‭ ‬المرتب‭ ‬للمصريين‭ ‬العاملين‭ ‬بالخارج،‭ ‬وهو‭ ‬قرض‭ ‬شخصى‭ ‬بضمان‭ ‬تحويل‭ ‬معادل‭ ‬قيمة‭ ‬القسط‭ ‬بالعملة‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬بحد‭ ‬أدنى‭ ‬للقرض‭ ‬‮٥٠‬‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬وبحد‭ ‬أقصى‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه،‭ ‬وذلك‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬‮٢١‬‭ ‬عاما‭ ‬وحتى‭ ‬بلوغ‭ ‬سن‭ ‬الستين‭ ‬مع‭ ‬استحقاق‭ ‬آخر‭ ‬قسط،‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬سداد‭ ‬أقساط‭ ‬القرض‭ ‬بالتنازل‭ ‬عن‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬وفقا‭ ‬لسعر‭ ‬الصرف‭ ‬المعلن‭ ‬وقت‭ ‬السداد،‭ ‬ولمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬‮٤‬‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬تطبيق‭ ‬كافة‭ ‬الشروط‭ ‬والضمانات‭ ‬ودون‭ ‬أية‭ ‬مصاريف‭ ‬إدارية‭ ‬مع‭ ‬منح‭ ‬العميل‭ ‬تأمينا‭ ‬مجانيا‭ ‬على‭ ‬الحياة،‭ ‬وتتاح‭ ‬مستندات‭ ‬منح‭ ‬التمويل‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكترونى‭ ‬للبنك،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬العميل‭ ‬بتوقيعها‭ ‬لدى‭ ‬أى‭ ‬من‭ ‬فروع‭ ‬البنك،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفروع‭ ‬الخارجية‭ ‬ومكاتب‭ ‬التمثيل‭ ‬بالخارج‭ ‬لمصرفنا‭.‬

قرض‭ ‬بنك‭ ‬مصر

وأطلق‭ ‬بنك‭ ‬مصر‭ ‬منتجى‭ ‬القرض‭ ‬الشخصى‭ ‬والتمويل‭ ‬العقارى‭ ‬للمصريين‭ ‬العاملين‭ ‬بالخارج،‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬سعى‭ ‬البنك‭ ‬الدائم‭ ‬لإتاحة‭ ‬منتجات‭ ‬البنك‭ ‬المختلفة‭ ‬بمميزات‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجاتهم؛‭ ‬حيث‭ ‬سيتيح‭ ‬ذلك‭ ‬التوسع‭ ‬فى‭ ‬منح‭ ‬التمويل‭ ‬العقارى‭ ‬ليشمل‭ ‬المصريين‭ ‬العاملين‭ ‬بالخارج‭ ‬لتمويل‭ ‬شرائهم‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬داخل‭ ‬وطنهم‭ ‬الأم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذى‭ ‬سيحفزهم‭ ‬على‭ ‬استثمار‭ ‬مدخراتهم‭ ‬فى‭ ‬القطاع‭ ‬العقارى،‭ ‬كما‭ ‬يأتى‭ ‬إطلاق‭ ‬هذا‭ ‬التمويل‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬مساهمة‭ ‬البنك‭ ‬المستمرة‭ ‬فى‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬الدولة،‭ ‬وسعيها‭ ‬الدائم‭ ‬فى‭ ‬التوسع‭ ‬العمرانى‭ ‬وإنشاء‭ ‬مدن‭ ‬ومجتمعات‭ ‬عمرانية‭ ‬جديدة‭. ‬

ويتيح‭ ‬منتج‭ ‬قرض‭ ‬التمويل‭ ‬العقارى‭ ‬للمصريين‭ ‬العاملين‭ ‬بالخارج‭ ‬تمويل‭ ‬كافة‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬القائمة‭ ‬بأكبر‭ ‬نسبة‭ ‬تمويل‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬80‭% ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الوحدة‭ ‬السكنية،‭ ‬وبأطول‭ ‬فترة‭ ‬سداد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬عاماً،‭ ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬بنك‭ ‬مصر‭ ‬منتج‭ ‬القرض‭ ‬الشخصى‭ ‬للمصريين‭ ‬العاملين‭ ‬بالخارج‭ ‬وتصل‭ ‬قيمة‭ ‬القرض‭ ‬لمبلغ‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬مصرى،‭ ‬وتصل‭ ‬فترة‭ ‬السداد‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬سنوات،‭ ‬ويمتاز‭ ‬المنتجان‭ ‬بسهولة‭ ‬الإجراءات‭ ‬والشروط‭ ‬والمواصفات‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المختلفة،‭ ‬وإتاحة‭ ‬قنوات‭ ‬للتواصل‭ ‬معهم‭ ‬فى‭ ‬أماكن‭ ‬تواجدهم‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التواجد‭ ‬داخل‭ ‬مصر‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬العميل‭ ‬الذى‭ ‬يتحمله‭ ‬البنك‭ ‬ضد‭ ‬مخاطر‭ ‬الوفاة‭ ‬والعجز‭ ‬الكلى‭ ‬لا‭ ‬قدر‭ ‬الله‭.‬

