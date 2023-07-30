ماراثون الاستثمار فى الشهادات الدولارية
«الأهلى» و«مصر» يفتحان الباب للشراء أمام الأجانب من الخارج
انطلق ماراثون الاستثمار فى الشهادات الدولارية بالبنك الأهلى المصرى وبنك مصر، وربما تدخل الماراثون بنوك أخرى لها تواجد قوى بالخارج.
والشهادات الجديدة لها مجموعة من المميزات والتى يأتى فى مقدمتها إتاحة شراء الشهادات لغير المصريين أو المصريين بالخارج دون الحاجة إلى فتح حساب بنكى أو التواجد بمصر، وإنما يتم فتح حساب مخصص لشراء الشهادات فقط، ويتم تحويل الأموال على حساب داخل البنك، ويقوم البنك باستثمار المبلغ وفقا لرغبة العميل، وتحويل الأرباح على الحساب الذى استقبل البنك منه الأموال، وفى نهاية الفترة يتم تحويل أصل المبلغ بالنسبة للشهادة 7%.
والأهم هو أن البنك المركزى المصرى يضمن لمالكى الشهادات الحق فى تحويل مبالغ الاستردادات والعائد تبعاً للقواعد المنظمة للشهادات إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك ودون حد أقصى للتحويل مع الإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بالحساب.
فرصة لأصحاب الدولار
تعد الشهادات الجديدة الدولارية فرصة لمن يحتفظ بالدولار، حيث تتيح لحاملى الدولار، ولا يريد التفريط فيه الحصول على عائد أعلى من بلد المنشأ بما يقرب من 1.5 و3.5 بالمئة وفقا لنوع الشهادة، حيث إن العائد بالولايات المتحدة الأمريكة وبعد رفع الفائدة 5.5 بالمئة. وفى نفس الوقت الاحتفاظ بمبلغ الدولار فى نهاية مدة الشهادة 3 سنوات.
ويقول محمد الاتربى رئيس اتحاد بنوك مصر، إنه يمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين وذلك بفئة 1000 دولار أمريكى ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالى للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك، موضحا أن المبادرة مفتوحة، ولم يتم تحديد تاريخ لإغلاقها.
ولفت إلى أن فكرة الشهادات الجديدة ذات عائد 9%، تسهم فى تقليل المصاريف بالعملة الدولارية، الأمر الذى يعكس ارتفاع عوائدها مقارنة بالشهادة الدولارية الأخرى ذات عائد 7%. مشيرا إلى احتمالية التفكير فى طرح شهادات بعملات أخرى مثل اليورو مستقبلاً، ولكن تم استهداف الدولار لأن أغلب التعاملات تتم من خلاله.
وأوضح أن البنوك المصرية تتمتع بمراكز مالية قوية وأرباح جيدة، وشهدت معدلات تطور كبيرة، مشيراً إلى ارتفاع حجم ودائع العملاء بالعملة الأجنبية من 47 مليار دولار فى عام 2016، إلى 60 مليار دولار حالياً، كما ارتفعت الودائع بالعملة المحلية من 1,89 تريليون جنيه، إلى 7.59 تريليونات جنيه خلال نفس الفترة.
«القمة» و«إيليت»
قال الأتربى إن بنك مصر حريص على تلبية احتياجات عملائه المتنوعة واستحداث كل ما هو جديد ويتناسب مع احتياجات العملاء، والتطوير الدائم لأوعية البنك الادخارية، لهذا أطلق البنك شهادتى ادخار «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكى لمدة ثلاث سنوات وبدأ العمل بهما فى فروع البنك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.
شهادة «القمة» ذات عائد 9% سنوياً، هى شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أمريكى ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات (27%) تراكميًا بالجنيه المصرى، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالى للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكى طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
شهادة «إيليت» ذات عائد 7% سنوياً، هى شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكى ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالى للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوى بالدولار الأمريكى، طبقاً للشروط والاحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملى شهادة إيليت الاقتراض بالجنيه المصرى وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكى طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
شراء الشهادات ببنك مصر
وقال بنك مصر إن شراء الشهادات متاح للمصريين أو غير المصريين من خلال الموقع الإلكترونى للبنك والإنترنت والموبايل البنكى BM Online، وفروع بنك مصر داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي
ويمكن استرداد الشهادات بعد مضى 6 أشهر وفقاً لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها بالنسبة لتلك الشهادات.
الأهلى يتيح IBAN
وأتاح البنك الأهلى المصرى رقم آيبان (IBAN) لتسهيل شراء الشهادات من خارج مصر للمصريين والعرب والأجانب ويمكن شراء الشهادات من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى باستخدام بطاقات ائتمان غير صادرة من مصر، كما يمكن شراء الشهادات من خلال تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادة على IBAN رقم EG600003000300002378587575704.
ويمكن الشراء أيضا من خلال الفروع الخارجية ومكاتب التمثيل بالخارج لمصرفنا.
وأتاح البنك الاهلى المصرى شراء الشهادات الدولارية من يوم الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ من خلال كافة فروع البنك أو عن طريق الأهلى نت والأهلى موبايل أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال الهاتفى 19623.
الأهلى بلس
وإصدار شهادتى ادخار جديدتين بالدولار الأمريكى لمدة ثلاث سنوات، الشهادة الدولارية الأولى «الأهلى بلس» وتبلغ مدة الشهادة ٣ سنوات بسعر عائد سنوى 7٪ ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالمعادل للجنيه المصرى وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وتطبيق سعر إقراض البنك المركزى وقت المنح مخصومًا منه 2.25%.
الأهلى فورا
الشهادة الدولارية الثانية «الأهلى فورا» وتبلغ مدة الشهادة ٣ سنوات بسعر عائد سنوى 9% يصرف مقدم بالمعادل بالجنيه المصرى عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالى مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها. وتبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أمريكى ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالى ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه وتسترد الشهادات فى تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكى، كما يمكن تحويل قيمة الشهادات عند استحقاقها خارج مصر.
قروض للمصريين بالخارج
وأطلق بنك مصر والبنك الأهلى المصرى قروضا للمصريين بالخارج، على أن يتم سداد الأقساط بالعملة الأجنبية، ويتم هذا أيضا عبر الموقع الإلكترونى للبنك
قرض البنك الأهلى المصرى
أتاح بنك الأهلى المصرى قروضا بضمان المرتب للمصريين العاملين بالخارج، وهو قرض شخصى بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية من الخارج بحد أدنى للقرض ٥٠ ألف جنيه وبحد أقصى ثلاثة ملايين جنيه، وذلك اعتبارا من سن ٢١ عاما وحتى بلوغ سن الستين مع استحقاق آخر قسط، بحيث يتم سداد أقساط القرض بالتنازل عن العملات الأجنبية وفقا لسعر الصرف المعلن وقت السداد، ولمدة تصل إلى ٤ سنوات مع تطبيق كافة الشروط والضمانات ودون أية مصاريف إدارية مع منح العميل تأمينا مجانيا على الحياة، وتتاح مستندات منح التمويل على الموقع الإلكترونى للبنك، على أن يقوم العميل بتوقيعها لدى أى من فروع البنك، أو من خلال الفروع الخارجية ومكاتب التمثيل بالخارج لمصرفنا.
قرض بنك مصر
وأطلق بنك مصر منتجى القرض الشخصى والتمويل العقارى للمصريين العاملين بالخارج، فى إطار سعى البنك الدائم لإتاحة منتجات البنك المختلفة بمميزات تتناسب مع احتياجاتهم؛ حيث سيتيح ذلك التوسع فى منح التمويل العقارى ليشمل المصريين العاملين بالخارج لتمويل شرائهم وحدات سكنية داخل وطنهم الأم، الأمر الذى سيحفزهم على استثمار مدخراتهم فى القطاع العقارى، كما يأتى إطلاق هذا التمويل فى إطار مساهمة البنك المستمرة فى تنفيذ خطة الدولة، وسعيها الدائم فى التوسع العمرانى وإنشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة.
ويتيح منتج قرض التمويل العقارى للمصريين العاملين بالخارج تمويل كافة الوحدات السكنية القائمة بأكبر نسبة تمويل تصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية، وبأطول فترة سداد تصل إلى 15 عاماً، كما يتيح بنك مصر منتج القرض الشخصى للمصريين العاملين بالخارج وتصل قيمة القرض لمبلغ 3 ملايين جنيه مصرى، وتصل فترة السداد إلى 4 سنوات، ويمتاز المنتجان بسهولة الإجراءات والشروط والمواصفات لتلبية احتياجاتهم المختلفة، وإتاحة قنوات للتواصل معهم فى أماكن تواجدهم دون الحاجة إلى التواجد داخل مصر بالإضافة إلى التأمين على العميل الذى يتحمله البنك ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى لا قدر الله.