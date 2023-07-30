قرى ملوى بالمنيا تستعد للبدء فى تشغيل المجمعات الخدمية

إستعداداً للبدء فى تشغيل المجمعات الخدمية بقرى مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا ، لتقديم خدماتها للجمهور فى اسرع وقت ، تفقد اليوم الأحد، اللواء احمد السايس رئيس المركز ، عدد من المجمعات الخدمية للمواطنين.

يأتي ذلك ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمجلس قروى« تونا الجبل ـ تندة ـ دروة» ، وللوقوف على اعمال التجهيزات ، والتى تتم حالياً داخل المجمعات الخدمية التسع بقرى مركز ومدينة ملوى، بعد تمام استلام وتركيب الأثاث والتجهيزات اللازمة داخل كل مجمع ،

وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية للتأكد من الإنتهاء من تمام استلام الأثاث بالمجمعات الخدمية ، وذلك لسرعة تشغيلها وتقديم خدماتها للمواطنين، واكد "السايس" ان مبادرة "حياة كريمة"، هى إحدى أهم المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتى تمس بشكل مباشر الأسر الأكثر احتياجا فى الريف المصرى، والتى تعمل الدولة على سرعة تنفيذ مشروعاتها ليشعر المواطن بالتغيير.

وأضاف السايس، أن المجمعات الخدمية يحتوى على مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي ، ووحدة تضامن اجتماعي، وسجل مدني ، ومكتب شهر عقاري ، ومكتب تموين ، ومركز تكنولوجي مصغر .

جديرا بالذكر ، أن تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة المنيا ، والذي يعد المشروع الأكبر والأعلى تكلفة على مستوى الدولة، والذي كان نصيب المحافظة منه في المرحلة الأولى ، تطوير (5) مراكز تشمل ، (العدوة - مغاغة - أبو قرقاص - ملوى – ديرمواس ) بإجمالي (32) وحدة محلية قروية ، تضم (192) قرية ، و (757) تابع، ويصل عدد المستفيدين فيها نحو (3) مليون مستفيد ، أي نصف سكان المحافظة، من خلال تنفيذ 3295 مشروع في كافة القطاعات، كما تم إدراج مركزي سمالوط وبني مزار شمال المحافظة ، ضمن أعمال المرحلة الثانية للمبادرة بإجمالي 102 قرية، مشدداً على ضرورة المتابعة اللحظية لكافة تلك المشروعات، لدفع عجلة العمل ومعدلات الإنجاز للمشروعات التي يجري تنفيذها.