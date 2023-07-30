14300 جنيه.. ترحم الطفلة «شهد»

الطفلة «شهد مصباح رزق رزق حمادة» تبلغ من العمر 11 عاماً، منذ ولادتها اكتشف الأطباء إصابتها بضعف سمع حسى عصبى شديد إلى عميق بالاذنين، وتحتاج إلى جراحة لزرع قوقعة بالأذن، ومنذ 9 سنوات أجريت لها جراحة زرع قوقعة بالأذن اليمنى.

واستمرت الطفلة فى عمل جلسات تخاطب، وبحمد الله تعالى تحسنت الحالة، إلا أن السمع مهدد بالفقدان، جهاز السمع «القوقعة» يحتاج كل عدة أشهر الى صيانة وقطع غيار مثل ميكروفون أو بطاريات أو أسلاك أو مغناطيس، وهذه الأشياء تتكلف آلاف الجنيهات، وهى مبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للأسرة، والأم مطلقة ولديها ثلاثة أبناء، ولا تستطيع تلبية المتطلبات الضرورية للأسرة، والطفلة مهددة الآن بفقدان السمع والتعثر فى الحياة، لتوقف «القوقعة» عن العمل بسبب الحاجة لقطع غيار وصيانة تتكلف أربعة عشر ألفاً وثلاثمائة جنيه.

جاءت أم الطفلة الى «عيادة الوفد» تبحث عن الأمل فى إنقاذ فلذة كبدها، وقالت للأسف إن التأمين الصحى لا يغطى الصيانة وقطع الغيار المطلوبة لجهاز السمع «القوقعة»، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة بتوفير قطع الغيار المطلوبة، حيث لا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، ومصاريف العلاج ضخمة لا تقدر عليها.