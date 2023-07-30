«زياد وبسملة».. فى انتظار الإنقاذ من الصمم

الطفلة «بسملة إبراهيم أبو المكارم» تبلغ من العمر عامين والنصف مصابة بضعف سمع عصبى شديد وتحتاج لاجراء جراحة لزرع قوقعة بالاذن، وأخوها «زياد إبراهيم أبو المكارم» يبلغ من العمر 9 سنوات، ويحتاج جلسات تخاطب مستمرة تتكلف شهريا ألف جنيه، منذ ولادتهما اكتشف الاطباء إصابتهما بفقدان السمع العصبى الشديد بالاذنين.

الطفل «زياد» فى حاجة لعمل جلسات تخاطب لكنها تتم على فترات متقطعة بسبب تكلفتها المالية الضخمة، وهى مبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للاسرة، والسمع مهدد وتدهور الحالة بشدة، بعد تعطل جهاز السمع «القوقعة»، الذى يحتاج كل عدة أشهر الى صيانة وقطع غيار مثل ميكروفون أو بطاريات أو أسلاك أو مغناطيس، أو بيت البطارية، وهذه الاشياء تتكلف آلافًا من الجنيهات، والاب عامل بسيط باليومية لا يستطيع تلبية المتطلبات الضرورية للاسرة، والطفل مهدد الان بفقدان السمع والتعثر فى الحياة.

وكذلك الطفلة «بسملة» فى انتظار مساعدة عاجلة لاجراء جراحة لزرع قوقعة بالاذن، والام لديها 3 أطفال فى مراحل التعليم، جاءت أم الاطفال الى عيادة الوفد تبحث عن الامل فى إنقاذ فلذات كبدها، وتوجه نداء الى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، لانقاذ أطفالها من الصمم، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة، حيث لا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، ومصاريف العلاج ضخمة لا تقدر عليها.