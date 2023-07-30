ربع مليون نسمة زيادة فى عدد سكان مصر خلال 57 يومًا (شاهد)

أكد الدكتور حسين عبدالعزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن التعداد السكاني لمصر زاد نحو ربع مليون نسمة خلال 57 يوما.

وتابع "عبدالعزيز" خلال تصريحاته ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أنه حتى تاريخ 3 يونيو الماضي وصل التعداد السكاني لمصر 105 مليون وهذا العدد داخل مصر فقط، لافتا إلى أنه حسب بيانات وزارة الخارجية فإن عدد المصريين بالخارج 10 ملايين نسمة.

وأشار عبدالعزيز إلى أن الدولة تتحرك بشكل متسارع لإبطاء معدل النمو السكاني، وهو ما بدء يسفر عن نتائج، حيث تراجع عدد المواليد نحو نصف مليون مولود عن 2014.

وواصل أن هناك تقدماً في ملف مواجهة الزيادة السكانية ولكنها لا تسمح بالشعور بعائد التنمية، لافتا إلى أن الأجيال المقبلة على سن الإنجاب أحجامها أكبر وبالتالي تناقص الإنجاب بالمستوى المطلوب لن يتحقق بشكل سريع.

وزير الصحة: عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة وتراجع المواليد لـ2.1 مليون سنويا

وفي سياق آخر، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تسعى إلي توفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم بالقضية السكانية، وقال إن الزيادة السكانية تمثل عقبة أمام تحقيق التنمية المطلوبة للشعوب.

وأشار وزير الصحة والسكان اليوم خلال فعاليات المؤتمر الصحفى للإعلان عن الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية في الفترة من 5 إلي 8 سبتمبر المقبل، إلي أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية وتؤثر على جهود الدولة وعلى نصيب الفرد من الثروات الطبيعية.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن مصر فى المرتبة الـ14 على مستوى العالم فى التعداد السكانى المتزايد حيث يبلغ عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة بينما يبلغ عدد سكان العالم 8.5 مليار نسمة عام 2030.

وأوضح وزير الصحة والسكان، تراجع معدلات المواليد سنويا الي 2.1 مليون طفل بينما تراجع معدل الإنجاب لكل سيدة من 3.5 طفل إلي 2.8 طفل وهو ما يعنى الدفع نحو خفض معدلات النمو السكانى.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة ستكون في 8 دول بينها مصر، مشيرا إلي أن الدولة تسعى نحو الارتقاء بجودة حياة المواطن مع تحسين الخصائص السكانية واعادة رسم وتوزيع السكان وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام المجتمعى .