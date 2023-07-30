م... الآخر

الأحد 30/يوليو/2023 - 08:45 م 7/30/2023 8:45:32 PM

هنأخذ الدولار لو استثمارنا فى الشهادات الدولارية؟ هل الفلوس مضمونة فى البنوك؟ هل الفلوس مضمونة فى مصر؟ هل هنقدر نأخذ الدولار؟ البنوك لا تعطى لنا الدولار بتاعنا؟ الفرع بيعطى لى أموال بالعملات الأجنبية بطلوع الروح؟ الفرع علشان آخذ 20 ألف دولار من حسابى أخذتهم على شهور؟

هذه تساؤلات وتعليقات وردود فعل تظهر من وقت لآخر على منصبات السوشيال ميديا، وعلى «قناة صباح البنوك» التى أقوم بتقديمها بهدف تبسيط المنتجات والخدمات البنكية فى البنوك.

وفى كل مرة أطلب من صاحب التعليق أن يرسل لى واقعة محددة، من أجل إرسالها للبنك أو للبنك المركزى المصرى للتحقيق فيها، ومعاقبة الموظف أو مدير الفرع الذى يتسبب فى هذا لأن هذه القضية هى قضية ثقة فى القطاع المصرفى ولا يجب أن يسمح لموظف أو فرع أو حتى بنك أن يمس هذه الثقة

وللحقيقة قيادات البنك المركزى المصرى والبنوك متعاونون فى هذا الشأن، ويطلبون مدهم بأى حالة حدث معها هذا.

وزاد هذا الكلام بعد قيام البنك الأهلى وبنك مصر بطرح الشهادات الدولارية، ولكن القول الفصل ومن خلال متابعتى المحدودة لبعض الفروع، والجلوس مع مديرى فروع فى بنوك مثل القاهرة والأهلى ومصر لم أجد أمامى حالة واحدة تحتاج إلى الدولار الخاص بها، ولم يلب مدير الفرع أو الموظف هذه الرغبة.

وقد يحدث أن الفرع لا يكون لديه السيولة الكافية من العملات الأجنبية المطلوبة، وكل ما يطلب من العميل هو التوجه إلى فرع آخر أو العودة فى اليوم التالى لتدبير المبلغ.

ولكن لنفترض أنه حدث مع عميل، وقد يحدث! فى هذه الحالة عليك بكتابة شكوى لرئيس البنك أو الاتصال بالخط الساخن لتقديم شكوى وفى حالة عدم تلقى رد، قدم شكوى على موقع البنك المركزى المصرى وهو متاح حاليا.

وما أريد التأكيد عليه هو أن قيادات البنوك فى مصر لن ترضى بأن يتوجه عميل إلى أحد الفروع يطلب أمواله ويرفض البنك، كما أن البنك المركزى المصرى يتابع ويراقب البنوك، ولن يسمح بالمساس بسلامة الجهاز المصرفي

أما المتابعون ورواد السوشيال ميديا، فيجب عليهم التحقق من المعلومات التى تصل إليهم، قبل أن يتم نقلها أو «التشيير» بلغة السوشيال ميديا حتى لا نكون سببا فى إلحاق الضرر بالاقتصاد المصري، وقبل الاقتصاد بأنفسنا وأموالنا، بسبب الإشاعات وما تحدثه من فوضى وبلبلة.