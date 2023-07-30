فابينيو يوقع على عقود انتقاله للاتحاد

وقع النجم البرازيلي فابينيو لاعب وسط فريق ليفربول الأنجليزي، عقده مع اتحاد جدة السعودي لمدة ثلاث سنوات مقبلة.



ونجح اتحاد جدة في التعاقد مع فابينيو في الميركاتو الصيفي الحالي بعدما وافق اللاعب وناديه على العرض المقدم من النادي السعودي.



أكدت تقارير صحفية سعودية أن الاتحاد وقع مع البرازيلي فابينيو تفاريس عقدا لمدة ثلاث سنوات.



وترغب نادي اتحاد جدة السعودي، في تدعيم خط وسط الفريق الأول في الميركاتو الصيفي.



وبات اللاعب الدولي طارق حامد قريبا من الرحيل عن العميد بعد البطولة العربية، من أجل قيد اللاعب فابينيو في قائمة الفريق السعودي.



ويخوض نادي اتحاد جدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، ونجح في تحقيق الفوز في مباراته الأولى ضد الترجي بهدفين لهدف.

