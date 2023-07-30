انكسار الموجة الحارة مستمر على مدار الأسبوع (شاهد)

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد على مدار الأسبوعين الماضيين انكسرت اليوم وسجلت اليوم 35 درجة.

وأضافت “شاكر”، خلال تصريحاتها ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن انكسار الموجة الحارة مستمر على مدار الأسبوع، لافتة إلى أن الموجة الحارة انكسرت على مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أن شهري يوليو وأغسطس هما أعلى شهور السنة حرارة، ولكن الموجة الحارة الأخيرة كانت غير معتادة، وطول المدة زادت من حدتها، ومن الوارد أن نشهد موجات حارة أخرى خلال شهر أغسطس ولكن لن تكون بنفس طول مدة الموجة الأخيرة.

حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري

وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا تفصيليا عن حالة الطقس من الإثنين 31 يوليو 2023 إلى الثلاثاء 5 أغسطس.

ذكرت هيئة الأرصاد في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، اليوم الأحد، أنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

الإثنين 31 يوليو

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

لثلاثاء 1 أغسطس والأربعاء 2 أغسطس

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الخميس 3 أغسطس

تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الجمعة 4 أغسطس والخميس 5 أغسطس

تنشط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

نصائح مهمة أثناء الطقس الحار:

اشرب الكثير من الماء: من المهم شرب الكثير من الماء في الطقس الحار، حتى لو لم تكن تشعر بالعطش. يفقد الجسم الماء من خلال العرق، لذلك من المهم تعويض هذا الفقد. تهدف إلى شرب 8 أكواب من الماء يوميًا، أو أكثر إذا كنت تتعرق كثيرًا.

اشرب الماء البارد: الماء البارد يساعد على تبريد الجسم من الداخل. إذا كنت تشعر بالحرارة، يمكنك شرب الماء البارد، أو الاستحمام بالماء البارد.

ارتدِ ملابس فضفاضة خفيفة الوزن: الملابس الفضفاضة خفيفة الوزن تسمح للجسم بالتنفس، مما يساعد على تقليل التعرق. تجنب ارتداء الملابس الضيقة، أو المصنوعة من الأقمشة الاصطناعية.

اجلس في الظل: إذا كنت تضطر إلى الخروج في الطقس الحار، فحاول الجلوس في الظل. الظل يساعد على تقليل تعرض الجسم لأشعة الشمس المباشرة، التي يمكن أن تجعلك تشعر بالحرارة أكثر.

خذ حمامًا باردًا: إذا كنت تشعر بالحرارة، يمكنك أخذ حمام بارد أو دش. الماء البارد يساعد على تبريد الجسم من الخارج.