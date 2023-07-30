الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الصيني يدعو لتعزيز وتحديث جيش بلاده بسرعة

شي جين بينغ
شي جين بينغ

 

شدد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على الحاجة إلى تسريع الجهود لتعزيز تحديث القوات المسلحة.

 

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وأدلى شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات يوم الأربعاء في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين أثناء تفقده القوات الجوية التابعة لقيادة المسرح الغربي لجيش التحرير الشعبي الصيني.

وأجرى الرئيس الصيني هذه الجولة التفقدية قبيل الاحتفال بيوم الجيش الصيني الذي يوافق الأول من أغسطس، وفقا لـ روسيا اليوم.

وأكد ضرورة الحفاظ على الالتزام بإنجاز المهام المختلفة الموكلة بها من قبل الحزب والشعب.

وشدد على الحاجة إلى تعزيز الاستعداد العسكري وضمان أمن المجال الجوي من خلال تنفيذ دفاع جوي منتظم على نحو شامل.

وطالب بتسريع وتيرة دفع معدات جديدة وقوات جديدة لتشكيل قوات قتالية، مضيفا أنه ينبغي دمج المعدات الجديدة والقوات الجديدة في أنظمة القتال الحالية.

كما دعا إلى بذل جهود متواصلة لإجراء تدريبات في ظل ظروف قتالية حقيقية.

وأوضح شي أنه يجب على الحزب الحفاظ على قيادته للقوات المسلحة من النواحي الأيديولوجية والسياسية والتنظيمية.

ووجه في السياق باتخاذ خطوات صارمة لتحسين سلوك الحزب وفرض الانضباط به، وبذل جهود ملموسة لتنفيذ الحملة التعليمية بين القوات المسلحة لفتح آفاق جديدة لتنميتها.

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