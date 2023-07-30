ديمبلي يحسم موقفه من عرض باريس خلال 24 ساعة

يحسم الدولي الفرنسي، عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة موقفه النهائي من العروض المقدمة له على رأسها عرض نادي باريس سان جيرمان.



ويسعى باريس سان جيرمان لضم ديمبلي في الميركاتو الصيفي الحالي، ويستغل وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 50 مليون يورو.



وتابعت التقارير الإسبانية، أن هناك إمكانية لباريس سان جيرمان، لإتمام صفقة ديمبلي، مقابل سداد 50 مليون يورو فقط، حتى نهاية يوم الغد.



وواصلت أن قيمة الشرط الجزائي ستتضاعف في عقد ديمبلي لتصبح 100 مليون يورو، ووقتها سيكون من الصعب على باريس سان جيرمان إتمام الصفقة.



وبات مستقبل ديمبلي مع نادي برشلونة يتحدد خلال 24 ساعة فقط، سواء بالبقاء واستمرار التفاوض على تجديد عقده، الذي ينتهي في يونيو المقبل، أو بالانتقال لباريس سان جيرمان، على خطى البرازيلي نيمار جونيور.



ورحل نيمار عن صفوف نادي برشلونة، إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، بعد سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده 222 مليون يورو.

