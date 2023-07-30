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الأحد 30 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الموجة الحارة.. كيف تعالج حروق الشمس؟

حروق الشمس
حروق الشمس

تتعرض البلاد خلال الفترة الحالية لموجة طقس حر، ومن الممكن أن يتسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس لأطول فترة الإصابة بـ حروق الشمس، حيث إن تشهد البلاد خلال الفترة الحالية لارتفاع في درجات الحرارة.

علاج حروق الشمس

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مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تحمي نفسك من الحروق الحرارية؟

ونشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشور توعوي لعلاج حروق الشمس من الدرجة الأولى وفي مرحلة مبكرة، مشددة على أنه من الممكن أن يتم علاج الحالات التي تعاني من حروق الشمس في المنزل من خلال استخدام المياه الباردة.

 

وإليكم طرق علاج حروق الشمس:

  • حمام بارد
  • استخدام جل الصبار لتقليل الالتهاب
  • استخدام مسكن في أول يوم فقط من التعرض للشمس بعد الرجوع للطبيب

ومن الضروري الابتعاد عن الشمس تمامًا حتى يلتئم الجلد من الحروق

 

 

أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري 

أما عن أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري، يمكن استعراضها فيما يلي:

 

- التعرّق الشديد.

- ارتفاع نبضات القلب.

- انخفاض ضغط الدم عند الوقوف.

- الشعور بالإرهاق والضعف والدوار.

- الغثيان والصداع.

- حدوث تشنجات في العضلات.

 

نصائح وزارة الصحة للوقاية من الإجهاد الحراري

ووجهت وزارة الصحة، عدد من النصائح للمواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة ومعاناة بعض المواطنين من حالات صحية متقدمة كالشعور بالإجهاد الحراري، والتي تزيد خلال الفترة الأخيرة بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

ماذا تفعل إذا شعرت بالإجهاد الحراري؟

  • توقف عن ممارسة جميع الأنشطة واسترح
  • انتقل إلى مكان أكثر برودة
  • أشرب الماء والسوائل الباردة خلال فترات اليوم.

 

وتشهد البلاد غدًا الإثنين، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائل للحرارة رطب ليلًا على كل الأنحاء.

الطقس ودرجات الحرارة غدًا الإثنين:

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

 

بيان درجات الحرارة على مدار الأسبوع الجاري الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 31 يوليو 2023:

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء31 يوليو 2023:

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

 

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