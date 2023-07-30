أستاذ طب وقائي: البوركيني أكثر صحة وفائدة للجسم من البكيني

كشف الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الطب الوقائي بجامعة الزقازيق، عن أن ارتداء ملابس من خامة البوليستر يقي الجسم من حرارة الشمس، ولكن يشترط أن يكون بنسبة معينة.

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وأشار “المر”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أنه يفضل ارتداء المايوه البوركيني في البحر مقارنة بالمايوه البكيني، حيث أنه يحمي الجسم أكثر من المايوه البكيني، كاشفًا عن أن الرجال حاليًا أصبحوا يرتدون مايوه يغطي الجسم كله مثل المايوه البوركيني للسيدات.

وأكد أن المايوه البوركيني أكثر صحة وفائدة للجسم من المايوه البكيني، ويفضل أن تكون ألوان المايوه ألوانًا زاهية كالأصفر أو الأخضر لأنها ألوان تعكس أشعة الشمس.