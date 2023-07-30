تحذيرات من تناول إسبرين الأطفال (شاهد)

حذر الدكتور جمال شعبان استشاري القلب، من الإفراط في تناول أسبرين الأطفال والتناول العشوائي للأدوية وهو الأمر المترسخ في الثقافة المصرية.

وقال "شعبان" خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، إن أسبرين الأطفال قد يتسبب في العديد من المشكلات الصحية الخطيرة سواء للكبار أو الصغار، خصوصًا وأن الجميع يتعامل معه باعتباره علاج تقليدي، لافتا إلى أن أسبرين الأطفال قد يتسبب في نزيف أو قرحة أو حتى التهاب كبدي.

وواصل شعبان أن هذا النوع لا يحصل عليه أي شخص، إذ أنه مهم للوقاية الثانوية ومهم لمن يعانون من أزمات في القلب أو الأوعية الدموية وليس لأي شخص عادي، لافتا إلى أن العديد من الناس يتعاملون مع أسبرين الأطفال باعتباره علاج وقائي ضد الجلطات كما هو شائع، لكن الحقيقة أن خطير للغاية إذا لم يتم تناوله تحت إشراف طبي.

جمال شعبان يحذر من النوم وقت الحزن

وأكمل أن الحزن والطاقة السلبية قاسم مشترك لأمراض القلب، مشيرا إلى أهمية الابتعاد عن الأمور التي تؤدي إلى الشعور بهما، مستطردا :"مش لازم الواحد ينام زعلان علشان ممكن ميصحاش تاني، لازم نبتعد عن الطاقة السلبية مع الابتسامة، وهو ما يساعد على إضفاء حالة معنوية كبيرة للإنسان".

وأوضح أن تناول مشروب القهوة له فوائد صحية مذهلة، قائلا: “مفيدة جدا فهو كحول الأذكياء، وهي مفيدة للتخلص من الدهون الكبدية، وتساعد على حفاظ على رتم القلب، ونكتفي بتناول 3 مرات فقط في اليوم”، محذرا من تناول القهوة على «غيار الريق»، قائلا: «خطر مع سيجارة، فهذا خطر أكبر أو على معدة فاضية، ده غلط كبير، ولازم ناخد بالنا منه».

وحذر شعبان من تناول مشروب الشاي بعد تناول وجبة غذائية،معقبا : “هيبقى في أنيميا في الجسم، نأجل تناول الشاي بعد الغداء مثلا نصف ساعة، علشان في خطورة كبيرة على الجسم”.