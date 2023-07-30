الأهلي يفتتح التسجيل في شباك الداخلية بكأس مصر

افتتح النادي الأهلي التهديف في شباط نادي الداخلية في المواجهة الجارية ضد الداخلية، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد الكلية الحربية، ضمن مواجهات دور الـ 16 من مواجهات كأس مصر لنسخة الموسم الحالي.

بيرسي تاو يسجل الهدف الاول لـ الأهلي

صناعة من محمد مجدي أفشة ولمسها اللاعب بيرسي تاو الذي يسجل الهدف الاول للمارد الأحمر في الدقيقة 37 من الشوط الأول.

أهدر معلول ضربة الجزاء في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، بعدما اصطدمت الكرة بالقائم الأيمن وتخرج.

وفي الدقيقة 30 أطلق مروان عطية قذيفة تصدى لها محمد مجدي حارس مرمى نادي الداخلية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى محمد الشناوي.، وفي خط الدفاع محمد هاني وعلي معلول ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح، وفي خط الوسط مروان عطية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو.، وفي خط الهجوم محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وأحمد قندوسي ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس.

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