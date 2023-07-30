مرصد الأزهر: جهود مضنية لمواجهة الإرهاب في إفريقيا

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن القوات الحكومية في إفريقيا جهودها في تواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية، وفي هذا الصدد أعلن عبد الرحمن العدالة نائب وزير الإعلام الصومالي، عن تنفيذ عملية عسكرية السبت الماضي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين في المنطقة الواقعة بين محافظة "شبيلي الوسطى" الجنوبية، و"غلغدود" وسط البلاد، وأنه نتج عنها مقتل نحو 100 من عناصر حركة الشباب الإرهابية بينهم قيادات بارزة، فضلًا عن تدمير 14 مركبة عسكرية تابعة للحركة.

وفي أوغندا، استسلم 17 من عناصر القوات الديمقراطية المتحالفة “ADF” للقوات العسكرية، وذلك في أعقاب عملية مشتركة نفذها الجيش بالتعاون مع القوات الكونغولية في شرق البلاد، حسبما أفاد بلال كاتامبا المتحدث باسم قوات الدفاع الأوغندية.

مرصد الأزهر يثمن جهود مكافحة الإرهاب في إفريقيا

ومن شرق القارة إلى غربها، نجح الجيش المالي في تحييد 7 مسلحين واعتقال اثنين آخرين، بالإضافة إلى ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة، وذلك خلال غارة جوية استهدفت بعض البؤر الإرهابية بالقرب من الحدود الموريتانية، وقد أسفرت أيضًا عن مقتل جندي مالي وإصابة اثنين آخرين.

وإذ يثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف جهود مكافحة الإرهاب في إفريقيا التي أبدى قادتها تصميمًا متجددًا لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، إلا أنه يرى أن إفريقيا تتأثر سريعًا بالإرهاب الآخذ في الاتساع؛ لذا يدعو المرصد قادة الدول الإفريقية المتضررة إلى استدامة الجهود وتطويرها واتخاذ خطوات شاملة لإيجاد حلول لتحدياتها الأمنية المختلفة بما في ذلك في مجالات الوقاية الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة الإدماج والتأهيل.