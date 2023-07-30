عاجل
إزالة حدائق روكسي.. محافظة القاهرة توضح روشتة نفسية لطلاب الثانوية العامة قبل ظهور النتيجة خطوات وأماكن شراء شهادات بنك مصر الدولارية
الأحد 30 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

معلول يهدر ركلة جزاء في مباراة الأهلي أمام الداخلية بكأس مصر

علي معلول
علي معلول

أهدر اللاعب التونسي الدولي علي معلول ضربة جزاء للنادي الأهلي في المواجهة الجارية ضد الداخلية، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد الكلية الحربية، ضمن مواجهات دور الـ 16 من مواجهات كأس مصر لنسخة الموسم الحالي.

اقرأ أيضًا ..

txt

فيتوريا يمدح محمد صلاح:"لديه تأثير كبير على زملائه"

txt

الأهلي يعلن ضم ماكسيمين رابع الصفقات العالمية

علي معلول يهدر هدف التقدم للأهلي في الداخلية

أهدر معلول ضربة الجزاء في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، لتصطدم الكرة بالقائم الأيمن لـ محمد مجدي وتعود النتيجة للتعادل السلبي.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وعلي معلول ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

على الجانب الآخر بدأ نادي الداخلية مباراة الأهلي بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد مجدي

في الدفاع: عبد العزيز السيد وأحمد عبد الرسول وآلان كيمبادي وكريم يحيى.

في وسط الملعب: كليتشي وفانوم ومحمود طلعت وإياد طارق.

في الهجوم: سمير فكري وكريستوفر

 

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا

الجريدة الورقية