معلول يهدر ركلة جزاء في مباراة الأهلي أمام الداخلية بكأس مصر

أهدر اللاعب التونسي الدولي علي معلول ضربة جزاء للنادي الأهلي في المواجهة الجارية ضد الداخلية، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد الكلية الحربية، ضمن مواجهات دور الـ 16 من مواجهات كأس مصر لنسخة الموسم الحالي.

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أهدر معلول ضربة الجزاء في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، لتصطدم الكرة بالقائم الأيمن لـ محمد مجدي وتعود النتيجة للتعادل السلبي.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وعلي معلول ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

على الجانب الآخر بدأ نادي الداخلية مباراة الأهلي بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد مجدي

في الدفاع: عبد العزيز السيد وأحمد عبد الرسول وآلان كيمبادي وكريم يحيى.

في وسط الملعب: كليتشي وفانوم ومحمود طلعت وإياد طارق.

في الهجوم: سمير فكري وكريستوفر

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