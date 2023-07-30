فيتوريا يمدح محمد صلاح:"لديه تأثير كبير على زملائه"

أثنى روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول على الدور الذي يقوم به نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مع زملائه، كما يمتلك طاقة إيجابية ومتواضع للغاية.

وأكد فيتوريا في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية، أنه عندما تولى تدريب الفراعنة أرسل محمد صلاح رسالة تهنئة لي على هذا المنصب.

فيتوريا: صلاح لاعب لا يصدق

تحدث فيتوريا عن تأثير محمد صلاح داخل منتخب مصر، فقال: "هناك نجوم في بعض الأحيان على أرض الملعب ليسوا كما هم في الخارج، لكن صلاح يبقى كما هو، لديه تأثير كبير على زملائه وطاقة إيجابية ومتواضع للغاية، إنه مستعد دائمًا لمساعدة فريقه وبلده".

وتابع: "فور تولي قيادة منتخب مصر، كان هو اللاعب الوحيد الذي أرسل لي رسالة لتهنئتي بالمنصب الجديد".

وأكمل المدرب البرتغالي تصريحاته: "مو لديه التفاصيل التي تُحدث الفارق، فهو لاعب لا يصدق، لا تعرف كيف يقرر بهذه السرعة وكيف يكون دائمًا في المكان المحد والمناسب، إنه مهم للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف: "يمكن لـ صلاح الاستمرار في المستوى الأعلى داخل أوروبا لأربع أو خمس سنوات أخرى، لأنه يمتك المهارات التي لا يمكنه أن يخسرها، يصنع الفارق بالذكاء قبل أي شيء".

وأردف: "صلاح يعد محترف رائع، فهو يتطلع بشكل مستمر إلى الاستمرار في التحسن للبقاء في القمة، النوم والطعام والتمارين الإضافية، كل شيء يجعله لاعبًا استثنائيًا".

بينما تطرق للحديث عن الانتكاسات التي تعرض لها صلاح، فقال: "مو كان يائسًا للغاية بسبب ما حدث، لأنه مصمم على الفوز بكل شيء مع منتخب مصر، لا يخاف أبدًا من التحديات ولا يريد تفويت أي فرصة، لذلك يريد تعويض ما حدث في العام الماضي".

بينما اختتم فيتوريا تصريحاته بالحديث عن شارة القيادة في ليفربول، فقال: "محمد صلاح قائد جيد، الملف الذي أحبه في القادة، لكنني لا أريد أن أتدخل في قرارات فرق لا أدربها، لكنني أرى محمد صلاح قائدًا رائعًا، ويساعد في حل جميع المشاكل والعقبات في الملعب ولزملائه".