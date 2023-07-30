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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

إنفوجراف.. كواليس جلسات مؤتمر المصريين في الخارج قبل إنطلاقه غدًا

مؤتمر المصريين بالخارج
مؤتمر "المصريين بالخارج"

ينطلق غدًا الإثنين، مؤتمر “المصريين في الخارج” لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، النسخة الرابعة، والذي يقام مرة كل عام، للإستماع لمطالب ومقترحات المغتربون من شتى بقاع العالم.

 

وتأتي النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج بمشاركة حوالى 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم، بينهم ممثلون عن 66 رابطة/ جالية للمصريين بالخارج، وهو عدد كبير يمثل المصريين المتواجدون في كل دولة، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

 

ونشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، على صفحتها الرسمية "فيسبوك" إنفوجراف توضح من خلاله ما سيدور في جلسات مؤتمر المصريين في الخارج، غدًا الإثنين.

 

وكشفت السفيرة سها جندي عن الوزارء الحاضريين بمؤتمر المصريين في الخارج غدًا حيث يشهد حضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مضيفة أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستكون تحت عنوان «كشف حساب»، تبرز خلالها وزيرة الهجرة الجهود المبزولة للوزارة على مدار العام الجارى، لتلبية مطالب المصريين في الخارج، والموقف الخاص بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق، وكيف تم تنفيزها وما هي نتائجها من إنجازات.

 

وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد أعلنت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للنسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج"، والذي يستضيف نحو 1000 مصري بالخارج، وهو العدد الأكبر في كل النسخ من هذا المؤتمر.

 

ووجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة،  الشكر لدولة رئيس الوزراء على رعايته للمؤتمر مؤكدة أنها رسالة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالمصريين بالخارج والحرص على الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم ولقائهم وممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لتعزيز النقاش وتحقيق ما يمكن تنفيذه من مقترحات.

 

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