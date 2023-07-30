تشكيل الداخلية أمام الأهلي بكأس مصر

أعلن هاني عبدالباقي المدير الفني لفريق الداخلية، تشكيله لمباراة الأهلي والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

جاء تشكيل الداخلية ضد الأهلي:

تشكيل الداخلية :

في حراسة المرمى: محمد مجدي

في الدفاع: عبد العزيز السيد وأحمد عبد الرسول وآلان كيمبادي وكريم يحيى.

في وسط الملعب: كليتشي وفانوم ومحمود طلعت وإياد طارق.

في الهجوم: سمير فكري وكريستوفر

يلتقي الفائز من مواجهة اليوم، مع المصري في ربع النهائي، يوم 3 أغسطس المقبل، علمًا بأن فرق الزمالك وبيراميدز وإنبي، قد حجزت مقاعدها في المربع الذهبي لكأس مصر.

