نهيلة بنزينة أول لاعبة تشارك بالحجاب في كأس العالم للسيدت

أصبحت نهيلة بنزينة حديث العالم، بعد ظهورها مع منتخب بلادها المغربي لكرة القدم للسيدات عقب تحقيقهم الفوز على كوريا الجنوبية، ضمن منافسات كـأس العالم للسيدات 2023، وأحرازهن هدف بقدم لعبة الأهلي السعودي ابتسام الجريدي.

ظهرت بنزينة مرتدية الحجاب، لتكون أول لاعبة كرة قدم في تاريخ الكرة النسائية تلعب بالزي الأسلامي.

وشاركت اللاعبة مع منتخبها بكأس العالم للسيدات 2023 أول مرة في مباراتهم اليوم، التي أنتهت بفوز المنتخب المغربي على المنتخب الكوري بهدف مقابل لاشئ عن طريق لاعبة الأهلي السعودي ابتسام الجريدي.

كما سبق للمغربية نهيلة بنزينة، مشاركتها في دوري أبطال أفريقيا للسيدات في 2021، وقدمت أداء متميزا لفت الانتباه إليها.

نتائج مبارايات كأس العالم للسيدات 2023 اليوم الأحد

انتهى اللقاء الأول الذي جمع كوريا الجنوبية أمام المغرب على ملعب هندمارش بدولة أستراليا بتفوق ممثل القارة السمراء بهدف من دون رد، لصالح الجولة الثانية من المنافسات.

أما اللقاء الثاني الذي أقيم بين سويسرا ونيوزيلندا على ملعب فيورست بار بدولة نيوزيلندا، قد انتهى بالتعادل السلبي.

بينما اللقاء الثالث، والذي أقيم لحساب الجولة الثالثة على ملعب إبدن بارك بدولة نيوزيلندا، انتهى بتفوق النرويج على الفلبين بسداسية من دون رد.

فيما جاء اللقاء الرابع والأخير بين ألمانيا وكولومبيا على ملعب سيدني بدولة أستراليا لحساب الجولة الثانية، قد انتهى بتفوق كولومبيا بثنائية مقابل هدف.