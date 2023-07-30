بعد انقطاع الكهرباء.. النيل والكورنيش ملجأ أهالي الأقصر في الصيف



في الوقت الذي لم تتراجع فيه درجات الحرارة عن الارتفاع المتواصل، وخاصة بمحافظات الجنوب، لم يبق لأهل الأقصر ملجأ للهرب من الطقس الحار، سوى الخروج لكورنيش النيل، حيث انخفاض الطقس والهواء الطلق بجوار الماء.

فبعد أن تكسر الشمس حدتها عقب وقت العصر، يتكدس مواطني المدينة بجوار كورنيش النيل، فالعامة كبار وصغار يخرجون لكورنيش النيل، لكونه المتنفس الوحيد هناك، لالتقاط نسائم الهواء التي تهب باتجاه النيل عقب انتهاء فترة الشمس الحارقة طوال اليوم.

ورصدت عدسة الوفد، وجود المواطنين بكورنيش النيل في الأقصر، فضلًا عن استحمام الاطفال في مياه النيل، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار مواطنون للوفد إلى أن كورنيش النيل يظل الملاذ الوحيد لديهم ليلًا أو نهارًا؛ وخاصة بعد الانقطاع المتكرر للكهرباء في المنازل، دفعهم هذا للخروج إلى الكورنيش؛ لقضاء وقت ممتع مع الأسرة في جو هادئ بعيد عن زحام الحياة وصخبها، فالكل هناك يتسامر والأطفال تلهو.



ويشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان قد صرح في وقت سابقؤ أنه بدءا من أول يوم أحد في شهر أغسطس المقبل، الموافق 6 أغسطس 2023، سيتم تخصيصه للعمل من المنزل "أون لاين"، وذلك سيكون يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس، وذلك للموظفين في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع الجمهور، لتخفيف الأحمال، بعد ملاحظة أن الاستهلاك يقل في أيام الإجازة الأسبوعية.