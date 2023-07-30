ماذا يحدث للجسم عند ارتفاع الكوليسترول في الدم؟.. أطباء يحذرون من كارثة

يحذر الأطباء من إن ارتفاع الكوليسترول الضار LDL يسبب تلف الشرايين بشدة، وبالتالي الإصابة بأمراض القلب الخطيرة، وزيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية.



ووفقًا لما ذكره موقع "healthsite" الطبي، لتجنب مثل هذه المضاعفات الصحية، يجب على المرء التأكد من أنه يقوم بفحص مستويات الكوليسترول بانتظام وبذل قصارى جهده للحفاظ على مستويات الكوليسترول السيئ تحت السيطرة.

قد يتراكم كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في الشرايين ، مما يؤدي إلى انسدادها وتقليل مرونتها ، عندما يفرز الجسم الكثير منه. تصلب الشرايين (تصلب الشرايين) هو المصطلح الطبي لهذه الحالة بالذات، وعندما يكون هناك انسداد في الشرايين ، يعيق تدفق الدم الطبيعي، مما يزيد من صعوبة ضخ القلب وعمله.

وقد يؤدي تراكم الكثير من الكوليسترول إلى تكوين البلاك، مما يؤدي إلى تفاقم أمراض القلب مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وعندما يكون مستوى الكوليسترول في الدم أكثر من المعتاد في دمنا ، فهناك دائمًا احتمال أن يدخل إلى جدار الشرايين ويسبب الدهون، وهذا بدوره سيبدأ عملية تصلب الشرايين، وهذا يعني تراكم الدهون.

الكوليسترول والمواد الأخرى الموجودة حول الجدران الداخلية والوسطى للشرايين، ويسد جدار الشرايين تدريجيًا، وهذا ما يُعرف طبياً باسم اللويحة المتصلبة، وفي النهاية تزيد اللويحة من الانسداد وتسبب نقص تروية الشريان التاجي في وجود الطبقة الدهنية. هو داخل القلب ، فإنه يسبب نوبة قلبية ، وإذا كان داخل شريان الدماغ فإنه يسبب جلطة ، وإذا كان في الكلى فإنه يسبب تلف الكلى ، وإذا كانت في الشريان، جانب الساق ثم يسبب بعض المشاكل في الساق وفي بعض الأحيان الغرغرينا أيضًا".

وبينما تحتاج إلى بعض الكوليسترول ليعمل عقلك بشكل صحيح ، فإن الإفراط في تناوله في الدم يمكن أن يكون ضارًا ويسبب مشاكل صحية خطيرة داخل جسمك.

وقد يتسبب انسداد تدفق الدم الناجم عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الشرايين في حدوث سكتات دماغية يمكن أن تلحق الضرر بمناطق معينة من الدماغ وتسبب فقدان الذاكرة وضعف الحركة وصعوبة التحدث والبلع ، من بين أعراض أخرى.

الكثير من الكوليسترول السيئ قد يضر بالجهاز الهضمي، حيث أن إنتاج الصفراء وهو سائل يساعد في الهضم وامتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء ، يتطلب الكولسترول في الجهاز الهضمي، ومع ذلك ، إذا كانت العصارة الصفراوية تحتوي على الكثير من الكوليسترول ، فإن الفائض يتبلور إلى حصوات صلبة في المرارة . قد تكون حصوات المرارة يسبب ألما شديداً.