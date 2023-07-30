هل إزالة الشعر بالليزر آمنة لمرضى السكر؟.. أطباء يحسمون الجدل

ينصح الأطباء أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرض السكري، أنهم في حال لجوؤهم لإزالة الشعر بالليزر يحتاجون لمزيد من العناية والاهتمام.

ووفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth"، فإن إزالة الشعر بالليزر قد لا تعمل على بعض الأشخاص المصابين بداء السكري وقد تؤدي أيضًا إلى مضاعفات خطيرة، وفيما يلي نستعرض أبرزها حسبما ذكر الأطباء..

١- ارتفاع خطر الإصابة أو العدوى

نظرًا لأن إزالة الشعر بالليزر تستخدم الليزر الصغير الذي يحرق بصيلات الشعر ، فإن احتمالية الإصابة بالجروح عالية، ومع ذلك، فإن ارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب داء السكري يؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض تدفق الدم وتلف الأعصاب، ما يضعف قدرة الجسم على الشفاء الطبيعي ويؤدي إلى مضاعفات مثل الالتهابات أو التندب.

قد يعاني مرضى السكري أيضًا من انخفاض الحساسية للحرارة أو الألم بسبب اعتلال الأعصاب المحيطية أو تلف الأعصاب في الأطراف، وقد يكون هذا مصدر قلق أثناء إزالة الشعر بالليزر حيث يعتمد فني التجميل على المريض لإبلاغه إذا شعر بأي ألم لا يطاق أثناء إجراء إزالة الشعر بالليزر.

٢- تغير لون الجلد

من المرجح أن يعانى مرضى السكري من فرط التصبغ التالي للالتهابات، بسبب التغيرات في الجلد التي تسببها الحالة.

٣- تقلبات مستويات السكر في الدم

قد يؤثر الإجهاد والألم أثناء إزالة الشعر بالليزر مؤقتًا على مستويات السكر في الدم، نظرًا لأن مستويات السكر في الدم غير مستقرة بالفعل لدى مرضى السكري، فإن الإجهاد الإضافي قد يزيد من ضعف هؤلاء المرضى الذين يخضعون لإزالة الشعر بالليزر.