عاجل
إزالة حدائق روكسي.. محافظة القاهرة توضح روشتة نفسية لطلاب الثانوية العامة قبل ظهور النتيجة خطوات وأماكن شراء شهادات بنك مصر الدولارية
الأحد 30 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إنقاذ موقع أوليمبيا الأثري باليونان من حرائق الغابات

حرائق الغابات
حرائق الغابات

 

أعلنت إدارة الإطفاء اليونانية اليوم الأحد، أن رجال الإطفاء سيطروا على الكثير من حرائق الغابات القريبة من موقع أوليمبيا الأثري في شبه جزيرة بيلوبونيز.

txt

خسائر فادحة وتهجيير للمواطنين.. حرائق الغابات تتواصل حول العالم

txt

اليونان: بدء جهود البحث والإنقاذ إثر تحطم طائرة خلال مكافحة حرائق الغابات

حرائق الغابات

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، أصدرت هيئة الدفاع المدني وخدمات الإطفاء تحذيراً من خطر اندلاع حريق في كثير من المناطق بسبب الأحوال الجوية الجافة والحارة.

وقامت السلطات في أوليمبيا، الموقع الأثري ذي الطابع المقدس حيث كانت تقام الألعاب الأولمبية القديمة كل أربع سنوات، أمس السبت بتفعيل نظام يتعلق بمكافحة الحرائق برش الموقع بالمياه.

 

وأعلنت الإذاعة الرسمية أن رجال الإطفاء تمكنوا من إيقاف ألسنة اللهب على مسافة مئات الأمتار قبل وصولها إلى الموقع.

واتهم العمد المحليون زوار الموقع بإشعال النيران عمداً. وقال أحدهم للإذاعة الرسمية: إنهم يريدون تدمير الغابات والشجيرات لزراعة أشجار الزيتون. وأضافت الإذاعة اليوم الأحد، أن الشرطة احتجزت شخصاً يشتبه في إشعاله النار عمداً بالقرب من الموقع الأثري.

يذكر أنه في عام 2007، كان حريق غابات قد دمر الكثير من الأشجار بالقرب من أوليمبيا.

مواد متعلقة

موجة الحر.. "بيئة السعودية" تكشف أسباب حرائق الغابات

بسبب ارتفاع الحرارة.. حرائق تلتهم الغابات باليونان والجزائر والصين

الداخلية الجزائرية تُعلن إخماد 80 بالمئة من حرائق الغابات

حرائق الغابات تلتهم تونس والجزائر| شاهد

حرائق الغابات بالجزائر.. 15 شخصًا يلقون حتفهم وإصابة 26

الجريدة الورقية