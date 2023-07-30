إنقاذ موقع أوليمبيا الأثري باليونان من حرائق الغابات

أعلنت إدارة الإطفاء اليونانية اليوم الأحد، أن رجال الإطفاء سيطروا على الكثير من حرائق الغابات القريبة من موقع أوليمبيا الأثري في شبه جزيرة بيلوبونيز.

حرائق الغابات

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، أصدرت هيئة الدفاع المدني وخدمات الإطفاء تحذيراً من خطر اندلاع حريق في كثير من المناطق بسبب الأحوال الجوية الجافة والحارة.

وقامت السلطات في أوليمبيا، الموقع الأثري ذي الطابع المقدس حيث كانت تقام الألعاب الأولمبية القديمة كل أربع سنوات، أمس السبت بتفعيل نظام يتعلق بمكافحة الحرائق برش الموقع بالمياه.

وأعلنت الإذاعة الرسمية أن رجال الإطفاء تمكنوا من إيقاف ألسنة اللهب على مسافة مئات الأمتار قبل وصولها إلى الموقع.

واتهم العمد المحليون زوار الموقع بإشعال النيران عمداً. وقال أحدهم للإذاعة الرسمية: إنهم يريدون تدمير الغابات والشجيرات لزراعة أشجار الزيتون. وأضافت الإذاعة اليوم الأحد، أن الشرطة احتجزت شخصاً يشتبه في إشعاله النار عمداً بالقرب من الموقع الأثري.

يذكر أنه في عام 2007، كان حريق غابات قد دمر الكثير من الأشجار بالقرب من أوليمبيا.