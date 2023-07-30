وزيرة الهجرة تؤكد: لا تمييز بين أبناء مصر في الخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن مؤتمر “المصريين بالخارج” سيشهد نقاشا موسعا حول سبل الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والتي يمكن أن تكون محل اهتمام وجذب، وآليات تطوير قنوات التواصل بين الدولة والمستثمرين المصريين بالخارج لإيجاد حلول أكثر كفاءة وفاعلية للمستثمرين.

وتحدثت وزيرة الهجرة عن الجلسات والمحاور التي سيناقشها المؤتمر وهى: "المحور الاقتصادي - المحور السياسي والتعليمي - المحور الاجتماعي والخدمي"، وهي محاور تم التوصل إليها من خلال التواصل الدائم مع المصريين في الخارج التي تنتهجها الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة".

وأكدت الوزيرة أن "مبادرة ساعة مع وزيرة" برنامج جعل هناك تواصل وحوار ومعرفة بين أبناء مصر بالخارج ووزارة الهجرة، مشيرة أن كافة الموضوعات التي تم طرحها خلال لقاءات الجاليات ستكون لها أولوية في مناقشتها مع المسئولين بمؤتمر "المصريين في الخارج".

وأشارت إلى أن هناك 12 جلسة بمحاور عديدة للمؤتمر سيتم خلالها مناقشة وطرح كافة البرامج التي تهم أبناء مصر بالخارج سواء كانت تعليمية أم خدمية وحتى سياسية.

وحول انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت، قالت الوزيرة: "دايما بينعقد المؤتمر في هذه الفترة لأن معظمهم بيكون اجازة وبالفعل هيكونوا موجودين في مصر وبالتالي الجميع يستطيع أن يشارك بسهولة".

وبالنسبة لتغيير أسم المؤتمر من الكيانات إلى "المصريين في الخارج"، نوهت الوزيرة أنها حرصت على عدم وجود تمييز أو فاصل بين جميع أبناء مصر في الخارج فالجميع يمثل بلده في الدولة المتواجد بها، فهناك 14 مليون مصري في الخارج الدولة والوزارة تنظر لهم نفس النظرة دون تمييز أو تفرقه.

يلتقي أبناء مصر في الخارج، غدًا الإثنين، بوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، السفيرة سها جندي، في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارح، والذي يقام مرة كل عام، للإستماع لمطالب ومقترحات المغتربون من شتى بقاع العالم.

وتأتي النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج بمشاركة حوالى 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم، بينهم ممثلون عن 66 رابطة/ جالية للمصريين بالخارج، وهو عدد كبير يمثل المصريين المتواجدون في كل دولة، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.