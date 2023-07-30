التعادل الإيجابي يحسم موقعة الوداد وأهلي طرابلس بـ"البطولة العربية"

حسم التعادل الإيجابي 1/1، مواجهة الوداد المغربي أمام نظيره أهلي طرابلس الليبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة البطولة العربية.

تقدم أيوب العملود للوداد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بينما تعادل لأهلي طرابلس اللاعب أحمد رجب في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني.

وتعرض لاعب الوداد المغربي هشام بوصفيان للطرد المباشر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، بينما شهدت المباراة نسبة استحواذ كبيرة على الكرة لصالح وداد الأمة، حيث جاءت النسبة كالتالي: 59 للوداد و41 لأهلي طرابلس.

ترتيب المجموعة

يتصدر أهلي طرابلس المجموعة بشكل مؤقت برصيد نقطتين، بينما يأتي الوداد المغربي في الوصافة بنقطتين أيضًا، والهلال السعودي ثالث الترتيب بنقطة واحدة والسد القطري رابع الترتيب بنقطة واحدة أيضًا.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال السعودي بنظيره السد القطري في الثامنة من مساء اليوم الأحد.