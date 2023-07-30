55 %.. المنطقة العربية لها نصيب الأسد في التسجيل لحضور مؤتمر “المصريين بالخارج” 

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن المنطقة العربية "دول الخليج العربي" لها نصيب الأسد في التسجيل لحضور مؤتمر “المصريين بالخارج”، وذلك بنسبة 55%، وهي بالترتيب: "السعودية بنسبة 21% ثم الكويت بنسبة 13% ثم الإمارات بنسبة 10%.

نسبة التسجيل من المصريين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي 24%

وتابعت وزيرة الهجرة، “ بينما بلغت نسبة التسجيل من المصريين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي 24%، أما أمريكا الشمالية فبلغت نسبة التسجيل 9%، هذا بجانب مشاركة المصريين من أفريقيا بنسبة 4% وأسيا بنسبة 5% ونسبة 3 % من المصريين في استراليا ودول أخرى، آملين في زيادة حجم مشاركة المصريين المتواجدين في أفريقيا وأسيا خلال الفترات المقبلة”.

الخدمات التي تقدم لأبناء مصر بالخارج

وفي إطار الخدمات التي تقدم لأبناء مصر بالخارج، أكدت وزيرة على تواجد عدد من كبار مسئولي وزارت الدفاع و الداخلية للحديث حول التسوية التجنيدية واستخراج الجوازات و بطاقات الرقم القومي والمشاكل الخاصة بتلك المعاملات، و بحضور مساعد وزير الخارجية للقطاع القنصلي السفير اسماعيل خيرت الذي سيبرز جهود ودور سفارتنا وقنصليتنا.

تفاصيل إنشاء التطبيق الإلكتروني المخصص لخدمة المصريين بالخارج

كما كشفت السفيرة سها جندي، أنه سيعلن خلال المؤتمر عن تفاصيل إنشاء التطبيق الإلكتروني المخصص لخدمة المصريين بالخارج، وذلك في ضوء الأولوية الكبيرة التي توليها وزارة الهجرة لسرعة الانتهاء من إطلاق هذا التطبيق قبل نهاية العام الجاري، فضلًا عن تفاصيل شركة المصريين في الخارج الإستثمارية".

ويلتقي أبناء مصر في الخارج، غدًا الإثنين، بوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، السفيرة سها جندي، في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارح، والذي يقام مرة كل عام، للإستماع لمطالب ومقترحات المغتربون من شتى بقاع العالم.

وتأتي النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج بمشاركة حوالى 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم، بينهم ممثلون عن 66 رابطة/ جالية للمصريين بالخارج، وهو عدد كبير يمثل المصريين المتواجدون في كل دولة، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.