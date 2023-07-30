الرئيس الفلسطيني يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بمؤتمر إنهاء الانقسام (شاهد)

حرص الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن على التقاط صورة تذكارية مع المشاركين بمؤتمر إنهاء الانقسام الفلسطيني بمدينة العلمين.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية خطوة أولى ومهمة لاستكمال الحوار الذي يرجو أن يحقق الأهداف المرجوة في أقرب وقت ممكن.

ودعا أبومازن خلال كلمته على هامش اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد بمدينة العلمين، اليوم الأحد، لتشكيل لجنة من الفصائل الفلسطينية تقوم بالحوار حول القضايا التي تم مناقشتها لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، مطالبًا ببدء عمل اللجنة فورًا، معربًا عن أمله أن يكون هناك لقاء أخر قريب بمصر لإعلان إنهاء الانقسام.

محمود عباس يوجه الشكر للرئيس السيسي

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الدولة المصرية على استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وحرص الرئيس السيسي على أن تكلل الجهود المشتركة بالنجاح على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وثمن عباس رعاية القاهرة المتواصلة لجهود المصالحة الفلسطينية، وحرصها الصادق على إنجاح هذه المصالحة من أجل حماية الوحدة الوطنية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني.

كانت أعمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، قد انطلقت اليوم برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن".

ويبحث اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي يعقد برعاية مصرية، التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجّه دعوات رسمية للأمناء العامين للفصائل، للمشاركة في اجتماع بجمهورية مصر العربية، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيّمها، وأدّى لاستشهاد 13 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

تستضيف مصر اليوم اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بهدف الوصول إلى ركائز توحد الصف في قضية الشعب الفلسطيني العادلة، المتعلقة بقيام دولته المستقلة، خاصةً بعد موجة من ممارسات العنف الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، خلال الأشهر القليلة الماضية.

واستعرض عرض تلفزيوني على قناة "القاهرة الإخبارية"، قدمه الإعلامي حساني بشير، عدوان جنين، والذي أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًا وتدمير 80% من المباني والبنى التحتية بالمدينة، الأمر الذي خلق حاجةً مُلحّةً لعقد اجتماع الفصائل، إذ وجهت مصر الدعوة لعقده في القاهرة، ليكون الاجتماع الأول لأمناء الفصائل منذ 3 سنوات، وتحديدًا عندما اجتمع 14 شخصًا عبر الاتصال المرئي عام 2020