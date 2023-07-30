مران الزمالك.. تدريبات بدنية قوية للاعبين تحت إشراف مخطط الأحمال

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته القوية لمواجهة الشباب السعودي، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان “البطولة العربية”.

وخضع لاعبي الفارس الأبيض لعمليات إحماء وتدريبات بدنية قوية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق قبل بدء الفقرة الفنية.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الشباب غدا الاثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حارس المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.