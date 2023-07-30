ورشة عمل حول مبادرة "حياة كريمة" بجامعة الفيوم

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم ورشة عمل حول المشروعات التي تقدمها المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأهم المشروعات الجاري تنفيذها بقرى المحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشهد الورشة الدكتور أحمد حسني عميد الكلية، والدكتورة نادية عبد العزيز وكيل الكلية لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الحاضرين، وذلك اليوم الأحد الموافق 30 يوليو بقاعة المؤتمرات بالكلية، وحاضر خلال الورشة الدكتور عماد عادل المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم.

كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم تنظم ورشة حول مشروعات مبادرة حياة كريمة

وأكد الدكتور أحمد حسني أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد أحد أهم المبادرات وتضم عددًا من المشروعات العملاقة التي تؤسس لبناء حياة كريمة في الريف المصري، مشيرا إلى أن المشروع يحقق طفرة كبيرة في الريف المصري من خلال تطوير الوحدات الصحية والمدارس ومراكز الشباب والطرق.

من جانبها أوضحت الدكتورة نادية عبد العزيز أن تنظيم ورشة العمل، تزامنًا مع اهتمام الدولة والجامعة بتوعية الشباب، والسعي نحو خدمة المجتمع ويؤكد المسؤولية المجتمعية للكلية، مؤكدةً أن مبادرة حياة كريمة تولي اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأكثر احتياجًا، وتسعى لتحسين جودة حياتهم وتهتم بالارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لهم.

وتناول الدكتور عماد عادل عرضًا لأهم المشروعات التي تتضمنها مبادرة حياة كريمة حيث بلغ عددها 1200 مشروع بتكلفة 800 مليار جنيه وتخدم 58 مليون مواطن.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف للقضاء على الفقر بكافة أشكاله، وأحياء قيم المسؤولية الاجتماعية والاستثمار في الإنسان.

وأوضح أن المبادرة تهتم بشكل رئيسي بالأطفال والمسنين والشباب والمرأة المعيلة وذوي الهمم، موجها الشباب بضرورة المشاركة والتطوع بالمشروعات التي تقدمها مبادرة حياة كريمة والمساهمة بشكل حقيقي في بناء وطنهم، وفي ختام ورشة العمل تم تكريم الدكتور عماد عادل وإهدائه درع الكلية.

الجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تغطي كافة القرى والعزب والنجوع بمركزي اطسا ويوسف الصديق وتشمل مشروعات في كافة القطاعات الخدمية ومنها الصرف الصحي ومياه الشرب وتبطين الترع والمجارى المائية وقطاع الكهرباء والمدارس والمجمعات الخدمية والزراعية ومراكز الشباب ورصف الطرق، بالإضافة إلى المبادرة المجتمعية التي تهدف إلى دعم وتنمية الأسرة المصرية من خلال المبادرات التي تقدم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة الريفية بقرى المحافظة.