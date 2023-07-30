محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في السابعة من صباح اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بالمحلة الكبرى، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.

وتفقد محافظ الغربية أعمال تطوير شارع سكة زفتى حيث يتم تطوير وتأهيل الحدائق الموجودة بالجزيرة الوسطى ودهان وصيانة البلدورات والأرصفة وتأهيل الزراعات الموجودة بالشارع.

كما تفقد رحمي أعمال تطوير وتوسعة ميدان الشون، إلى جانب أعمال تطوير النفق السفلي بشارع طلعت حرب بحي ثان المحلة، حيث يتم عزل النفق بالكامل وإعادة تأهيله، بما في ذلك تطوير الأعمال الميكانيكية الخاصة بأعمال نزح المياه، إلى جانب تطوير شارع طلعت حرب، من خلال تجديد الأرصفة والتشجير وإعادة الرصف ووضع نظام لصرف مياه الأمطار.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء كورنيش المحلة، حيث يتم إنشاء كوبري في المرحلة الثالثة من أعمال الكورنيش والتي تبدء من منطقة الهويس وحتى نهاية الطريق بمحلة أبو علي.

يذكر أن كورنيش المحلة الجديد يتم إنشاؤه بطول 6.8 كم وعرض 18 مترا على ثلاث مراحل، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي ومنه إلى الطريق الدائري المحلة - سمنود.