تحرير 215 مخالفة إشغالات بشوارع بالمنيا

تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، وبالتنسيق وحضور عدد من الجهات الأمنية، أعمال الحملة المكبرة لإزالة كل الإشغالات من شوارع مدينة ملوى.

وذلك لفرض هيبة القانون، وعودة الانضباط والسيولة المرورية للأفراد والمركبات، والحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع بالمدينة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بضرورة تنظيم حملات مكبرة لرفع كل الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية.

لفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة، وجاء ذلك بحضور، محمد عبدالغنى، وأسامة سيبويه، ومؤمن صلاح نائبا رئيس المركز وصابر محمد مدير الإشغالات والأستاذ عمر إبراهيم رئيس الحى وعدد من الجهات المعنية.

وأسفرت حملة إزالة الإشغالات المكبرة، عن تحرير 215 مخالفة، تنوعت ما بين ( إزالة إدارية، إشغال طريق) حيثُ تم رفع كل الإشغالات من شوارع (26 يوليو غرب وجنوب ـ العرفاني ـ وامتداد العرفاني قبلى ـ توني بك ـ سيف باشا ـ الشهداء ـ المأمون البحرى) .

وذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق، وتوفير بيئة صحية ونظيفة، و اكد "السايس"، بأنه يتم تنفيذ تلك الحملات بصفه يومية، وبشكل دورى للقضاء على كل الإشغالات نهائيا بشوارع مدينة ملوى.