"أبومازن" يعرب عن شكره وتقديره للرئيس السيسي لاستضافة مصر اجتماع الفصائل الفلسطينية

أعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبومازن" عن جزيل شكره وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الدولة المصرية على استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وما قدموه من تسهيلات لانعقاد هذا الاجتماع.

جاء ذلك في كلمة رئيس دولة فلسطين خلال أعمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي تستضيفه مصر بمدينة العلمين الجديدة.

وثمن عباس رعاية القاهرة المتواصلة لجهود المصالحة الفلسطينية، وحرصها الصادق على إنجاح هذه المصالحة من أجل حماية الوحدة الوطنية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني.

كانت أعمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، قد انطلقت اليوم برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن".

ويبحث اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي يعقد برعاية مصرية، التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجّه دعوات رسمية للأمناء العامين للفصائل، للمشاركة في اجتماع بجمهورية مصر العربية، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيّمها، وأدّى لاستشهاد 13 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.