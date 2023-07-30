خلافات مالية تودي بحياة شاب في قنا

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين بقنا لقيامهما بالتعدى على آخر بسلاح نارى وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قفط بمديرية أمن قنا بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة المركز.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (أحد الأشخاص "متوفـى" إثر إصابته بعيار نارى بالرأس– مقيم بدائرة المركز)، طرف ثان: (شخصين –مقيمان بدائرة مركز شرطة قوص) لخلافات مالية بينهم أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الثانى عيار نارى من بندقية آلية تجاه الطرف الأول فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الأجرءات تم إستهدافهما وأمكن ضبط "الطرف الثانى" والسلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة وعدد من الطلقات لذات العيار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس طالب تاجر في المخدرات

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ط.م"طالب بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز طما أثناء إخلاء سبيل المتهم من إحدى القضايا وكان ممسكا بنصل حديدى بيده وتمت السيطرة عليه من قبل رجال الشرطة وبتفتيشه عثر بحوزته على مخدر الشابو وجوهر الميتامفيتامين وقطعة حشيش وكشفت التحريات أن المتهم كان يفرض سيطرته على المحبوسين وأنه يقوم بالاتجار فى الشابو وترويجه ،زتم ضبط قطعة الحشيش بغرض التعاطى ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.