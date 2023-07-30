بيان إعلامي لتعليم سوهاج بشأن تحويلات الطلاب بين المدارس الثانوية

أعلن المركز الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة، أنه حرصًا على النهوض بالعملية التعليمية، وفي اطار حرص وزارة التربية والتعليم على إرساء قواعد المساواة بين أبنائنا الطلاب، وفي إطار الضوابط المقررة في هذا الشأن، وارتباطا بما سبق فقد لوحظ انتشار بعض الشائعات التي لا أساس لها من الصحة على مواقع التواصل الإلكتروني، والتي تدعي السماح بتحويل الطلاب لمدارس بعينها في مرحلة التعليم الثانوي على خلاف الحقيقة.

وتود مديرية التربية والتعليم، أن تشير إلى أنه في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، بشأن طلبات تحويل الطلاب بمرحلة التعليم الثانوي العام ( حكومي – خاص )، والتي شددت على أن يكون تحويل الطلاب بالصف الأول والثاني الثانوي بين المدارس والإدارات التعليمية والمديريات التعليمية عن طريق لجنة مشكلة لهذا الغرض بديوان المديرية، وأن يكون تحويل الطلاب بالصف الثالث الثانوي بين المدارس والإدارات التعليمية والمديريات التعليمية عن طريق لجنة مشكلة لهذا الغرض بديوان عام الوزارة .

ووفق هذه المعايير سبق لمديرية التربية والتعليم بسوهاج، أن أعلنت عن عدة قرارات تضمنت الالتزام المشدد بتنفيذ هذه التوجيهات حرصاً على المصلحة العامة لأبنائنا الطلاب، مع التأكيد على أن المديرية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف هذه التعليمات .

هذا وتهيب المديرية بالسادة أولياء أمور الطلاب عدم الانسياق وراء أية أخبار أو شائعات مغرضة يتم تداولها في هذا الشأن لا تهدف إلا لإثارة البلبلة وفقد الثقة في مؤسسات الدولة.