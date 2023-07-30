المفوضة السامية للأمم المتحدة تشيد بجهود الهلال الأحمر الليبي والتونسي لدعم المهاجرين

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة عن تقديرهما للجهود التي يبذلها كل من الهلال الأحمر التونسي والليبي في تقديم المساعدات الإنسانية لمئات المهاجرين العالقين في المناطق الحدودية بين البلدين.

وأعربت المنظمتان في بيان مشترك أذاعته قناة (الوسط) الليبية، عن القلق العميق بشأن سلامة وأوضاع مئات المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، والذين ما زالوا عالقين في ظروف مزرية عقب ترحيلهم إلى مناطق نائية ومعزولة بالقرب من حدود البلاد مع ليبيا والجزائر، فيما دُفع آخرون عبر الحدود إلى كل من ليبيا أو الجزائر.

وأشارت المنظمتان إلى أن العديد من هؤلاء الأفراد خرجوا من صفاقس في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في المدينة، بينما جرى نقل آخرين من مختلف المراكز الحضرية في جميع أنحاء تونس.