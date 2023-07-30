متعاطٍ للمخدرة ومريض.. النيابة تستمع لأقوال زوجة متوفى داخل قسم شرطة مصر القديمة

استمعت نيابة مصر القديمة الجزئية، إلى أقوال زوجة محتجز توفى في حجز قسم شرطة مصر القديمة، لمناقشتها حول وفاته التي أكدت عدم وجود شبهة جنائية.

ونفت السيدة اتهام أحد بالتسبب في وفاة زوجها، موضحًا أنه متعاطٍ للمواد المخدرة ومريض بأمراض مزمنة وأن الوفاة طبيعية.

فيما انتقلت الأجهزة الأمنية وبفحص المتوفى تبين عدم وجود إصابات في جسده، ويرجح أن الوفاة طبيعية.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن الوفاة طبيعية، وأن أصدقاءه في الحجز تفاجئوا به يسقط مغشيًا على الأرض أثناء جلوسه، وبإخطار الحرس، والانتقال إليه تبين وفاته، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه وافته المنية.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وحرر المحضر رقم 6273 لسنة 2023 إداري مصر القديمة، وتم العرض على النيابة التي تباشر التحقيق.

بينما، تمكنت شرطة الكهرباء بقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة من ضبط 13988 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.