الأهلي يُعلن موعد مزايدات تأجير منافذ ومطاعم بفروعه

أعلن النادي الأهلي عن طرح تأجير مطاعم ومنافذ ومساحات جديدة في مزايدات عامة للعام المالي 2024/2023، وذلك بنظام المظروفين (فني + مالي) وطبقًا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من إدارة المشتريات بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة.





كما أكد الأهلي أنه لن يلتفت إلى العطاءات التي ترد بعد الميعاد المحدد لكل مزايدة (تاريخ فتح المظاريف الفنية) أو غير المصحوبة بالتأمين الابتدائي.

وحدد الأهلي بيانات بالمزايدة وفقًا للفروع المختلفة علىى النحو التالي :

أولًا: الجزيرة

المزايدة العامة رقم (1): مطعم 240م تقريبًا بالتراس العلوي أمام المنطقة الخاصة بملاعب التنس، ملحق مخزن 12م، والنشاط المطلوب: (أغذية ومشروبات)، وذلك لمدة عامين ونصف العام، علمًا بأن تاريخ الفتح الفني يوم الأحد 20-8-2023 الساعة 12 ظهرًا، وتبلغ قيمة كراسة الشروط 350.86جم والتأمين الابتدائي 7000 جم.

المزايدة العامة رقم (2): منفذ 26م تقريبًا بالفود كورت، الحديقة الرئيسية، والنشاط المطلوب: (شاورما ومأكولات خفيفة)، وتبلغ قيمة التأمين الابتدائي 8500 جم، وذلك لمدة عامين ونصف العام، تاريخ الفتح الفني يوم الأحد 20-8-2023، الساعة 1 ظهرًا، وقيمة كراسة الشروط 350.86 جم.

ثانيًا فرع مدينة نصر

المزايدة العامة رقم (3): منفذ رقم (1) 100م تقريبًا، الفود كورت الجديدة، النشاط المطلوب: (وجبات متنوعة ومشروبات وسندوتشات)، التأمين الابتدائي 11000 جم، لمدة عامين ونصف العام، تاريخ الفتح الفني يوم الأربعاء 23-8-2023، الساعة 12 ظهرًا، قيمة كراسة الشروط 350.86 جم.

المزايدة العامة رقم (4): منفذ رقم (10) 100 م تقريبًا، الفود كورت الجديدة، النشاط المطلوب: (وجبات متنوعة ومشروبات وسندوتشات)، التأمين الابتدائي 11000 جم، لمدة عامين ونصف العام، تاريخ الفتح الفني يوم الأربعاء 23-8-2023، الساعة 1 ظهرًا، قيمة كراسة الشروط 350.86 جم.



المزايدة العامة رقم (5): مساحة 9م تقريبًا، تراك المشي ، وحدد الأهلي بها النشاط المطلوب: (أغذية ومشروبات)، التأمين الابتدائي 2500 جم، لمدة عامين ونصف العام، تاريخ الفتح الفني يوم الأحد 27-8-2023، الساعة 12 ظهرًا، قيمة كراسة الشروط 350.86 جم.

المزايدة العامة رقم (6): مطعم 390م تقريبًا أمام الفود كورت الجديدة، النشاط المطلوب: (مطعم)، التأمين الابتدائي 12000 جم، لمدة عامين ونصف العام، تاريخ الفتح الفني يوم الأحد 27-8-2023، الساعة 1 ظهرًا، قيمة كراسة الشروط 350.86 جم.

ثالثًا فرع الأهلي بالشيخ زايد

المزايدة العامة رقم (7): مساحة جديدة (عربة) 12م تقريبًا، المنطقة الترفيهية الجديدة، النشاط المطلوب: مأكولات (شاورما - حواوشي - ضلمة)، التأمين الابتدائي 2000 جم، لمدة عامين ونصف العام، تاريخ الفتح الفني يوم الأربعاء 30-8-2023، الساعة 12 ظهرًا، قيمة كراسة الشروط 350.86 جم.

المزايدة العامة رقم (8): مساحة جديدة (عربة) 12م تقريبًا، المنطقة الترفيهية الجديدة، النشاط المطلوب: مأكولات (برجر - سندوتشات خفيفة)، التأمين الابتدائي 2000 جم، لمدة عامين ونصف العام، تاريخ الفتح الفني يوم الأربعاء 30-8-2023، الساعة 1 ظهرًا، قيمة كراسة الشروط 350.86 جم.



المزايدة العامة رقم (9): مساحة جديدة (عربة) 6م تقريبًا، المنطقة الترفيهية الجديدة. النشاط المطلوب: (وافل - بطاطس - كاندي)، التأمين الابتدائي 1500 جم، لمدة عامين ونصف العام، تاريخ الفتح الفني يوم الأحد 3-9-2023، الساعة 12 ظهرًا، قيمة كراسة الشروط 350.86 جم.

المزايدة العامة رقم (10) مساحة جديدة 70م، الباركينج الشرقي، بجوار مجمع البنوك، النشاط المطلوب: (وحدة خدمة غسيل سيارات)، التأمين الابتدائي3000 جم، لمدة عامين ونصف العام، تاريخ الفتح الفني يوم الأحد 3-9-2023، الساعة 1 ظهرًا، قيمة كراسة الشروط 350.86 جم.

المزايدة العامة رقم (11): مساحة جديدة 70م، المنطقة الترفيهية الجديدة، النشاط المطلوب: (حلويات شرقية وغربية)، التأمين الابتدائي 2500 جم، لمدة عامين ونصف العام، تاريخ الفتح الفني يوم الأربعاء 6-9-2023، الساعة 12 ظهرًا، قيمة كراسة الشروط 350.86 جم.

المزايدة العامة رقم (12): مساحة جديدة 16م، مشاية التنس، النشاط المطلوب: (سندوتشات متنوعة)، التأمين الابتدائي 2000 جم، لمدة عامين ونصف العام، تاريخ الفتح الفني يوم الأربعاء 6- 9-2023 الساعة 1 ظهرًا، قيمة كراسة الشروط 350.86 جم.

المزايدة العامة رقم (13): مساحة جديدة 20م، المنطقة الترفيهية الجديدة، النشاط المطلوب: (ألعاب بلاي ستيشن)، التأمين الابتدائي 2000 جم، لمدة عامين ونصف العام، تاريخ الفتح الفني يوم الأحد 10-9-2023، الساعة 12 ظهرًا، قيمة كراسة الشروط 350.86 جم.

المزايدة العامة رقم (14): منفذ 16م أمام صالة الإسكواش، مجمع الصالات الجديدة. النشاط المطلوب: (منتجات ألبان ومواد غذائية ومعلبات)، التأمين الابتدائي2000 جم، لمدة عامين ونصف العام، تاريخ الفتح الفني يوم الأربعاء 10-9-2023، الساعة 1 ظهرًا، قيمة كراسة الشروط 350.86 جم.