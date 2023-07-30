حملات تموينية مكثفة علي مخابز البحيرة

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة ، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة ،حملات تموينية مكثفة علي المخابز والاسواق ، تحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية ،و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية ،والتي

أسفرت عن ضبط 300 شيكارة كبريتات زراعية باجمالي 12 طن غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر ،وفي مركزي كوم حماده ووادي النطرون تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 29جرام و 24 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصةالخبز للمواطنين و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وفي مركز حوش عيسى تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرام و 22 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و 5 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافه أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .