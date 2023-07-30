الأحد 30 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إحباط هجوم مسيرات أوكرانية على أهداف في موسكو

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد إحباط هجوم بواسطة 3 مسيرات أوكرانية على منشآت في موسكو.

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الحرب الروسية الأوكرانية

ونقلت قناة (روسيا اليوم) ، في نبأ عاجل لها ، عن الدفاع الروسية قولها "إنه تم تدمير إحدى المسيرات في الجو بوسائط الدفاع الجوي في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، في حين تم إحباط عمل المسيرتين الأخريين بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامهما بأبنية غير سكنية في مجمع "موسكو-سيتي".

 

وقد أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين - في وقت سابق - أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت المدينة، مما أدى إلى تضرر واجهات برجي مكاتب في منطقة "موسكو سيتي" بشكل طفيف، دون سقوط ضحايا.

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