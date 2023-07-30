مسابقات في القرآن والحديث وثورة 23 يوليو بمراكز شباب سوهاج

نظم مركز شباب فزارة التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج، مسابقة دينية في حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف، وذلك بمشاركة عدد من الطلائع بمركز الشباب، بناء على توجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب، ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة.



الهدف من تنفيذ المسابقة الدينية، غرس حب قراءة وتجويد القرآن الكريم لدى النشء، وقراءة السنة النبوية الشريفة، مما يتيح فرصة فهم صحيح الدين، على أيدي متخصصين، ليصبح مركز الشباب حلقة الوصل بين النشء وعلماء الدين، لتنمية مهارة الحفظ والقراءة والبحث لديهم، واستكمالًا لدور مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، لتسهم في بناء عقل وفكر النشء والشباب جنبًا إلى جنب مع البرامج الرياضية.

وقيم المسابقة وحكمها صابر محمود معلم اللغة العربية والتربية الدينية لدي التربية والتعليم والمسابقة القرآنية شملت مستويات حفظ “ربع القرآن ، ثلاث أجزاء، وأخيراً جزء من القرآن الكريم”.



دور ثورة 23 يوليو في النهوض بمستقبل مصر

وفي ذات السياق نظم مركز شباب قاو غرب التابع لإدارة طما للشباب والرياضة مسابقة ثقافية بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو والتي كان لها دور كبير في النهوض بمستقبل مصر من الناحية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وتم تنفيذ المسابقة بناء على الخطة الداخلية لمركز الشباب بمشاركة أعضاء المركز .





ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة على أن هذه المسابقات تبث روح التنافس بين الطلائع وعلى التمسك بكتاب الله وذلك من خلال الأدوار المتعددة لمراكز الشباب متمنًا لهم دوام النجاح والتفوق ووجه بتكثيف الأنشطة المتنوعة وتفعيل دور مركز الشباب في رفع الوعي والاهتمام بالمناسبات القومية وتوسيع قاعدة المستفيدين والمشاركة الفعالةفي الأنشطة المختلفة.