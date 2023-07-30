وزيرة الهجرة لـ"الوفد": وزراء مصر والجاليات في مواجهة قوية غدًا

يلتقي أبناء مصر في الخارج، غدًا الإثنين، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، السفيرة سها جندي، في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والذي يقام مرة كل عام، للاستماع لمطالب ومقترحات المغتربون من شتى بقاع العالم.

وتأتي النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج بمشاركة حوالى 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم، بينهم ممثلون عن 66 رابطة/ جالية للمصريين بالخارج، وهو عدد كبير يمثل المصريين المتواجدين في كل دولة، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وفي هذا الصدد، قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن النسخة الرابعة من المؤتمر تنعقد عقب نجاح الوزارة في تنفيذ توصيات النسخة الثالثة من المؤتمر الماضي، وأنه تم التنسيق مع أكثر من 5 وزارات تقريبًا للرد على كافة استفسارات ومقترحات أبناء مصر في الخارج، لافته أن المسؤول والمصري في الخارج سيكونان وجهًا لوجه دون وجود وسيط بينهم ينقل أسئلتهم ومطالبهم هذه المرة.

وأكدت وزيرة الهجرة، خلال حديثها لـ "الوفد" على اهتمام القيادة السياسية بإشراك المصريين بالخارج في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن المؤتمر سيشهد نقاشا موسعا حول سبل الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والتي يمكن أن تكون محل اهتمام وجذب، وآليات تطوير قنوات التواصل بين الدولة والمستثمرين المصريين بالخارج لإيجاد حلول أكثر كفاءة وفاعلية للمستثمرين.

وحول رعاية مجلس الوزراء للمؤتمر، نوهت وزيرة الهجرة، أنها رسالة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالمصريين بالخارج والحرص على الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم ولقائهم وممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لتعزيز النقاش وتحقيق ما يمكن تنفيذه من مقترحات.

وحول نسب المصريين المشاركين في المؤتمر، أكدت السفيرة سها جندي، أن المنطقة العربية "دول الخليج العربي" لها نصيب الأسد في التسجيل، بنسبة 55%، وهي بالترتيب: "السعودية بنسبة 21% ثم الكويت بنسبة 13% ثم الإمارات بنسبة 10%، بينما بلغت نسبة التسجيل من المصريين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي 24%، أما أمريكا الشمالية فبلغت نسبة التسجيل 9%، هذا بجانب مشاركة المصريين من أفريقيا بنسبة 4% وأسيا بنسبة 5% ونسبة 3 % من المصريين في استراليا ودول أخرى، آملين في زيادة حجم مشاركة المصريين المتواجدين في أفريقيا وأسيا خلال الفترات المقبلة.

وتحدثت وزيرة الهجرة عن الجلسات والمحاور التي سيناقشها المؤتمر وهى: "المحور الاقتصادي - المحور السياسي والتعليمي - المحور الاجتماعي والخدمي"، وهي محاور تم التوصل إليها من خلال التواصل الدائم مع المصريين في الخارج التي تنتهجها الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة".

وأكدت الوزيرة أن "مبادرة ساعة مع وزيرة" برنامج جعل هناك تواصلا وحوارا ومعرفة بين أبناء مصر بالخارج ووزارة الهجرة، مشيرة أن كافة الموضوعات التي تم طرحها خلال لقاءات الجاليات ستكون لها أولوية في مناقشتها مع المسئولين بمؤتمر "المصريين في الخارج".

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن هناك 12 جلسة بمحاور عديدة للمؤتمر سيتم خلالها مناقشة وطرح كافة البرامج التي تهم أبناء مصر بالخارج سواء كانت تعليمية أم خدمية وحتى سياسية.

وحول انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت، قالت الوزيرة: "دايما بينعقد المؤتمر في هذه الفترة لأن معظمهم بيكون إجازة وبالفعل هيكونوا موجودين في مصر وبالتالي الجميع يستطيع أن يشارك بسهولة".

وبالنسبة لتغيير أسم المؤتمر من الكيانات إلى "المصريين في الخارج"، نوهت الوزيرة أنها حرصت على عدم وجود تمييز أو فاصل بين جميع أبناء مصر في الخارج فالجميع يمثل بلده في الدولة المتواجد بها، فهناك 14 مليون مصري في الخارج الدولة والوزارة تنظر لهم نفس النظرة دون تمييز أو تفرقه.

وعن دور أبناء مصر بالخارج في دعم أهداف السياسة الخارجية للدولة، أوضحت الوزيرة أنه سيتم التركيز على أهمية دور المصريين بالخارج في الرد على الشائعات التي يتعرض لها وطنهم، وحثهم على نقل الصورة الحقيقية لمصر بدول اقامتهم ، بجانب تعريفهم بجهود مصر في دعم استقرار دول الجوار والاقليم، وعلاقتها المتميزة مع كافة البلدان بالمنطقة.

وحول ملف التعليم، لفتت السفيرة سها جندي إلى أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيقوم خلال المؤتمر باستعراض ما تم إنجازه في مجال التعليم لأبناء المصريين بالخارج، والحديث عن المنصات الجديدة الإلكترونية التي تخدم أبناء المصريين بالخارج في مختلف المراحل التعليمية.

وفي إطار الخدمات التي تقدم لأبناء مصر بالخارج، أكدت وزيرة على تواجد عدد من كبار مسئولي وزارت الدفاع و الداخلية للحديث حول التسوية التجنيدية واستخراج الجوازات و بطاقات الرقم القومي والمشاكل الخاصة بتلك المعاملات، و بحضور مساعد وزير الخارجية للقطاع القنصلي السفير إسماعيل خيرت الذي سيبرز جهود ودور سفارتنا وقنصليتنا.

كما كشفت السفيرة سها جندي، أنه سيعلن خلال المؤتمر عن تفاصيل إنشاء التطبيق الإلكتروني المخصص لخدمة المصريين بالخارج، وذلك في ضوء الأولوية الكبيرة التي توليها وزارة الهجرة لسرعة الانتهاء من إطلاق هذا التطبيق قبل نهاية العام الجاري، فضلًا عن تفاصيل شركة المصريين في الخارج الإستثمارية"، مضيفة أن المؤتمر سيطرح أيضًا إمكانية إنشاء "صندوق أو وثيقة" تشمل تلك المزايا الاجتماعية والتأمينية، وفرص التمكين الاقتصادي.