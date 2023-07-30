العراق والكويت يبحثان ملف ترسيم الحدود البحرية

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، إنه بحث عددًا من الملفات الرئيسية مع نظيره الكويتي، سالم الصباح، مضيفا أنهما تطرقا إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل تطويرها، فيما أكد الصباح قرب فتح ملحقية تجارية في قنصلية بلاده بالبصرة.

وأوضح حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي، أنه تمت مناقشة عملية تسهيل الزيارات بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن المحادثات شملت بحث التعاون في مواجهة آفة المخدرات وكيفية السيطرة عليها، كما تم بحث ملف ترسيم الحدود والاتفاق على استمرار انعقاد اللجان بشأن الملف، قائلا: «أكدنا على إنهاء المسائل الحدودية بين العراق والكويت».

وتابع أن الملف النفطي والحقول المشتركة كانت جزءاً من المباحثات، مؤكداً أن الإطار الصحيح لحل المشكلات هو الحوار، وأن العلاقات بين البلدين قوية ومتطورة وسوف تستمر بالتعاون والحوار بين الطرفين.

ولفت إلى ألى أن العراق والكويت يرحبان بالاتفاق «السعودي الإيراني».

علاقات قوية ومتجذرة

من جانبه، أكد وزير الخارجية الكويتي، سالم الصباح، خلال المؤتمر، على العلاقات القوية والمتجذرة بين البلدين، لافتا إلى ضرورة العمل على إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية، قائلا: «وجدنا تطابقاً لوجهات النظر مع الجانب العراقي».

واستطرد: «قررنا فتح ملحقية تجارية بالقنصلية الكويتية في البصرة»، مشيرا إلى حرص الكويت على إعادة الأمور إلى نصابها بالعلاقة التجارية التاريخية.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم مُغادرة الوزير إلى العراق في زيارة رسمية؛ لعقد عدد من اللقاءات مع الرئيس عبداللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية فؤاد حسين.

كما تستهدف الزيارة إجراء مشاورات سياسية في إطار تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية العراق، ولبحث عدد من الموضوعات الحيوية والملفات الهامة محل الاهتمام المشترك بين البلدين والشعبين.

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