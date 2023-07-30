محافظ أسيوط يتفقد إنشاء مجمعات خدمات المواطنين

تفقَّد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط - خلال جولة ميدانية بقرى مركز ساحل سليم - أعمال تنفيذ مشروعات مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعى ووحدة إسعاف قرية الشامية بمركز ساحل سليم، وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رافقه خلال الجولة التفقدية النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندسة دعاء عوض رياض مدير المنطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، والمهندس على الشرقاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير تنفيذ الأعمال بفرع جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، والمهندس أمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب وإيهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، ويسرى سند مدير إدارة المواقف.

إذْ بدأ المحافظ جولته بقرية الشامية بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين والذي تم الانتهاء من إنشائه بتكلفة 10 ملايين جنيه، واستمع إلى شرح من مسئولي جهاز التعمير لمراحل التنفيذ واطمأن على الانتهاء من المشروع وتوصيل المرافق له كافة، والذى يتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ويحتوى على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي، وذلك لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والمقبلة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

كما تفقَّد المحافظ ومرافقوه مجمع الخدمات الزراعية "نموذج 2" والذي تم تنفيذه بالمنطقة المجاورة لمجمع الخدمات الحكومية، وتفقَّدَ أقسام المجمع والذي تم تنفيذه بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه ويتكون من طابقين ويضم وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد زراعي بالدور الثاني.

أنهى المحافظ جولته بقرية الشامية بتفقد وحدة إسعاف الشامية والتي يبلغ تكلفتها الإجمالية 3 ملايين و700 ألف جنيه وتم إنهاء الأعمال بها تمهيدًا لتسليمها.

وجَّه محافظ أسيوط مسئولي جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وجميع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لإنهاء المشروعات في توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك، لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ، وتقديم سبل الدعم الممكنة كافة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خصوصًا مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خصوصًا في القرى موضحًا أن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يقوم بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مراكز "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح".

أشار المحافظ إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في القطاعات كافة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه وتتضمن المشروعات مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروعًا بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروعًا بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروعًا بتكلفة 266 مليون جنيه والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروعًا بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروعًا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروعًا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه والأبنية التعليمية 131 مشروعًا (1227 فصلًا دراسيًّا) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروعًا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالي 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروعًا بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروعًا والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 149 مشروعًا والاتصالات 149 مشروعًا ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و10 محطات سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.