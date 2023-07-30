وفاة 5 أشخاص وإصابة 35 في انفجار قنبلة استهدفت طالبان

لقى 5 أشخاص حتفهم وأصيب 35 في انفجار استهدف تجمعًا مواليًا لحركة طالبان في منطقة باجور بإقليم خيبر بختونخوا في باكستان.

انفجار قنبلة ووفاة 5 أشخاص وإصابة 35

وذكرت وسائل إعلام باكستانية، انفجار قنبلة اليوم الأحد ووفاة 5 أشخاص وإصابة 35 في باكستان شمال غرب إقليم هوبر باختونخوا في سونداي.

وقالت وكالة شينخوا الصينية، إن قنبلة انفجرت في اجتماع لجماعة علماء الإسلام فضل في منطقة باجور في خيبر بختونخوا بباكستان، مما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 35 آخر.