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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

غيابات مؤثرة لـ الأهلي أمام الداخلية بـ كأس مصر

الأهلي
الأهلي

يبحث الأهلي عن التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر لهذا الموسم، عندما يلتقي بنظيره الداخلية في دور الـ 16 من المسابقة.

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ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في السابعة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

ويغيب عن المارد الأحمر عدد من اللاعبين المؤثرين، حيث لن يتواجد 9 لاعبين في مواجهة الداخلية اليوم، فجاءت الغيابات كالتالي: أكرم توفيق وكريم فؤاد وعمرو السولية ومحمود متولى ومحمد شريف بسبب الإصابة، ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم بعد حصولهم على الراحة، وعلى لطفى وشادى حسين بسبب الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

قائمة الأهلي أمام الداخلية

بينما أعلن مارسيل كولر، المدير الفني لـ الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة الداخلية، والتي جاءت كالتالي: 

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفي مخلوف وعلي معلول وكريم الدبيس ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح ومروان عطية.

وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وأليو ديانج وأحمد القندوسي وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

بجانب أحمد عبدالقادر ورأفت خليل وبيرسي تاو ومحمد الضاوي كريستو ومحمود كهربا.

وكان الأهلي قد نجح في التتويج ببطولات عديدة خلال الموسم الحالي، حيث توج بالدوري المصري للمرة الـ 43 في تاريخه ودوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر المصري.

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