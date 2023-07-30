محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي نزلة الملك بساحل سليم

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، محطة رفع صرف صحي نزلة الملك بمركز ساحل سليم ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز ساحل سليم بتكلفة 325 مليون جنيه وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفي إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد.

رافقه خلال الجولة النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب والمهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير تنفيذ المشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب وإيهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة وداليا تادرس رئيس فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، ويسرى سند مدير إدارة المواقف والمهندس محمود كامل رئيس قطاع أسيوط بشركة النصر العامة للمقاولات حسن علام المنفذة للمشروع وقيادات شركة مياه الشرب وبعض أهالي القرية.

حيث تفقد المحافظ ومرافقوه محطة رفع صرف صحي نزلة الملك والتي تخدم مدينة ساحل سليم وقرية نزلة الملك بطاقة تصميمية ٣٠٠ لتر/ثانية بإجمالي أطوال شبكات إنحدار 21 كم وخط طرد قطر 700 مم بطول 16 كم لتخدم ٦٠ ألف نسمة وتم الانتهاء منها وتسليمها ابتدائيا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، كما تفقد اقسام المحطة مشددا على سرع تشغيل المشروع تلبية لاحتياجات المواطنين وتلافى الملاحظات بالشبكات.

وأعلن المحافظ -خلال الجولة- عن استمرار المتابعة والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتذليل العقبات لنهو واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات المعالجة التي يجري تنفيذها بمراكز المحافظة وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودعم المشروعات التنموية في كل القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأشار المحافظ إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه وتتضمن مشروعات الصرف الصحي 149 مشروعا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروعا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه و10 محطات معالجة و42 محطة مياه ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.