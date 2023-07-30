مانشستر سيتي وأتليتكو مدريد وديًا.. التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول

إنتهي الشوط الأول من المباراة الودية التي تجمع بين فريقي مانشستر سيتي وأتليتكو مدريد، والتي تستضيفها كوريا الجنوبية اليوم بستاد كاس العالم بمدينة سيول.

وشهد الشوط الاول محاولات من كلا الفريقين لتسجيل الهدف الأول ولكن دون أي ترجمة حقيقة لأهداف.

وبدأ أتليتكو مدريد بتشكيل أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: أزبلكويتا، سوينكو، هيرموسو، لينو.

خط الوسط: كوكي، دي باول، فيتسل، ليمار.

خط الهجوم: جريزمان، موراتا.

بينما بدأ مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: إيدرسون

الدفاع: والكر، ستونز، دياز، لابورت

خط الوسط: رودري، بيرناردو، فودين

الهجوم: جريليتش، ألفاريز، هالاند

ويخوض فريق مانشستر سيتي مباراة أتلتيكو مدريد اليوم، كبروفة أخيرة قبل مواجهة أرسنال في كأس الدرع الخيرية يوم 6 أغسطس المقبل، على ملعب "ويمبلي".

لعب مانشستر سيتي مباراتين وديتين، الأولي أمام يوكوهاما الياباني، وحقق فوزاً كبيراً بنتيجة 5-3، ثم فاز على بايرن ميونخ في اللقاء الثاني بنتيجة 2-1