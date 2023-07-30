موجة الحر.. "بيئة السعودية" تكشف أسباب حرائق الغابات

تشهد المملكة العربية السعودية، خلال الساعات الأخيرة، ارتفاعًا في درجات الحرارة وموجة من الحر الشديد، ومع ارتفاع حوادث اشتعال النيران وحرائق الغابات، دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية المنتزهين والمزارعين والعاملين في مناطق الغطاء النباتي والمزارع والمراعي إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بالإرشادات.

ارتفاع درجات الحرارة سبب اشتعال الحرائق

وطالبت وزارة البيئة السعودية، المزارعين بتعزيز السلوكيات الإيجابية وتحسين جودة الأنشطة، والحد من السلوكيات السلبية والممارسات المخالفة، كالاحتطاب وتعرض الحيوانات لأشعة الشمس، وحرق الأشجار، والسلوكيات الأخرى التي من الممكن أن تتسبب في الحرائق.

أسباب اشتعال النيران وحرائق الغابات:

تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى اشتعال الحرائق ومن بينها:

حرق المخلفات الزراعية.

إشعال النيران للطبخ.

إطلاق الأعيرة النارية.

الحرائق العمد لتوسيع الأراضي.

القمامة والمخلفات الأخرى التي تتأثر بأشعة الشمس.

واندلعت الحرائق في جميع أنحاء اليونان، بما في ذلك خارج العاصمة أثينا ورودس، أججتها ثلاث موجات حر متتالية، ومع بدء السياح في العودة إلى جزيرة رودس السياحية، يقضي بعض الناس عطلتهم على الشواطئ الفارغة بين الأشجار المتفحمة والأراضي المحروقة.

وتسببت الحرائق، التي أثارتها موجة حر شديدة اجتاحت البلاد، في إجلاء هائل للسكان والسياح في الجزيرة في نهاية الأسبوع الماضي مع احتراق الغابات الذي استمر أسبوعا.

ومع احتدام حرائق الغابات، عمل السائحون والسكان على إطفاء حرائق المنتجعات الساحلية.

وبحلول يوم الجمعة، انخفضت درجات الحرارة إلى حد ما، وساعدت الرياح الهادئة رجال الإطفاء على احتواء الحرائق. لكن الضرر قد حدث بالفعل.

وتضررت محمية طبيعية داخلية. وتلقت الجزيرة المهجورة وعدا بدعم الدولة.