الجهات العاملة من المنزل يوم الأحد كل أسبوع

بداية من شهر أغسطس تطبق عدد كبير من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع.

موظفو ديوان عام وزارة التخطيط والقطاعات التابعة لها.

موظفو مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.

موظفو ديوان عام وزارة الزراعة.

موظفو وزارة العمل.

موظفو قطاعات وزارة التنمية الإدارية.

موظفو مديريات العمل بالمحافظات.

موظفو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

موظفو ديوان عام وزارة التنمية المحلية.

موظفو الجهاز المركزي للمحاسبات.

موظفو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

موظفو قطاعات وزارة البترول الإدارية.

موظفو وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

موظفو ديوان عام وزارة الاتصالات.

موظفو وزارة الاستثمار.

موظفو وزارة الثقافة.

موظفو وزارة الشباب والرياضة.

موظفو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

موظفو وزارة التضامن الاجتماعي.